Izkoreniniti je treba napake

V tokratni prilogi Monitor Ppro obravnavamo kar tri izredno široka področja informatike. Informatiko v farmaciji, zdravstvu in še logistiki. Ko pomislim, kaj imajo skupnega, mi najprej pade na pamet naslednje: drage napake. Napake, ki jih velja v celoti odpraviti.

Drži, najdražje napake so v zdravstvu, saj jih lahko bolniki plačajo s svojim življenjem. Koliko je teh smrti, lahko le ugibamo, saj jih statistike po svetu težje beležijo – marsikje jih »pometejo pod preprogo«. To je bilo še toliko bolj očitno v času pandemije koronavirusa. Še največ se s tovrstno statistiko ukvarjajo v ZDA, kjer pa si študije niso enotne. Nekatere pravijo, da so napake zdravnikov vzrok za več kot štiri milijarde dolarjev izrednih stroškov zdravstvenih zavodov – letno. Napake zdravstvenih zavodov pa te stanejo približno 20 milijard dolarjev na leto. Zaradi zdravniških napak v bolnišnicah in klinikah v ZDA vsako leto umre približno 100.000 ljudi.

