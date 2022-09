Izdatki za programsko opremo rastejo hitreje od vlaganj v druga področja IT

Poraba podjetij za programsko opremo se (stalno) povečuje. In to več kot dvakrat hitreje od naložb v IT-okolja podjetij. Pričakovano prednjačijo programska oprema iz oblaka in poslovne aplikacije.

Sveže poročilo družbe Forrester Research jasno ugotavlja, da na (poslovni) programski opremi poslovni svet stoji. Napovedi so namreč izredno obetavne, saj bo globalna poraba za programsko opremo še naprej rasla kljub oviram v obliki inflacije, geopolitičnih tveganj in pomanjkanja delovne sile. Dejavniki, ki predstavljajo gonilo rasti, so namreč močnejši od preprek. Omenjeno analitično podjetje napoveduje, da bo področje programske opreme med letoma 2021 in 2023 predvsem na račun uvajanja aplikacij v oblaku in novih/dodatnih poslovnih aplikacij doseglo povprečno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 10,3 odstotka, kar pomeni, da bo to področje raslo več kot dvakrat hitreje od drugih segmentov IT. Ti bodo po napovedih podjetja za tržne raziskave v istem časovnem obdobju zabeležili »le« 4,4-odstotno rast.

Zakup člankov