Iz tujega tiska - Veliki tehnološki sistemi zavirajo inovacije

Leta 2005, davno pred Applovo Siri in Amazonovo Alexo, sta se združili zagonski podjetji ScanSoft in Nuance Communications, da bi izkoristili obetavne priložnosti pri prepoznavi govora. Novo podjetje je razvilo zmogljivo programsko opremo za obdelavo govora in je skoraj desetletje hitro raslo – prodaja je v povprečju zrasla 27 odstotkov na leto. Nato se je rast okoli leta 2014 nenadoma ustavila. Prihodki so 2019 tako znašali približno enako kot 2013. Nuance je zajel močan čelni veter, ko so velika računalniška podjetja, nekoč njegovi partnerji, postala njegovi tekmeci.

James Bessen, MIT Technology Review

