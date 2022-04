IT naj bo … predvsem prilagodljiv

Analitiki so direktorjem podjetij in vodjem IT že vrsto let svetovali, naj v poslovanje uvedejo agilnost. Nedavni dogodki so vnovičen dokaz, zakaj sta hitrost in prilagodljivost v poslu (in IT) tako zelo pomembni. Kako ju doseči?

Direktorji podjetij vedo, da morajo pospešiti uvajanje digitalnega načina poslovanja, medtem ko podjetja iščejo bolj neposredne digitalne poti za povezovanje s strankami. A števila poslovna in gospodarska tveganja, ki smo jim priče, narekujejo, da pozornost posvečajo ne le učinkovitosti, temveč tudi prilagodljivosti in varnosti IT-okolja. Pandemija je utrla pot hitrejšim spremembam, ki jih poganja tehnologija. Kaj bo gnalo področje IT-infrastrukture in kakšne posledice nas čakajo?

