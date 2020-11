iPad kot dodatni zaslon

Če imate poleg računalnika in njegovega zaslona še tablico, jo lahko uporabite kot pripomoček za delo tako, da na njej odprete elektronsko pošto ali enega izmed programov za klepetanje ali spletne klice. To je sicer uporabno, iPad pa lahko izkoristite še nekoliko bolje.

Z nekaj spretnosti in denarja lahko lastniki jabolčne tablice njeno uporabnost povečate tako, da jo spremenite v dodaten zaslon računalnike, ali še bolj uporabno, prenosnika. To bo še posebej priročno, če te dni delate ali se šolate od doma. Uporabite jo lahko kot čisto pravi dodaten zaslon in nanj zvlečete kakšno manj pomembno okno, za katero je koristno, da ga imate ves čas na očeh. Če uporabljate tudi Applov prenosnik ali računalnik, je funkcionalnost že vgrajena, sicer boste morali poseči po enem izmed dodatnih orodij in zanj odšteti tudi kakšen dolar.

