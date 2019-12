Internet vseokoli

Pametne naprave – telefoni, televizorji, ure –, ki so povezane z internetom, so že postale del našega vsakdana, a če želimo še korak dlje, jih potrebujemo več, za kar mora biti na voljo tudi ustrezno mobilno omrežje. Povezavo pametnih naprav naslednje generacije, ki kanijo spremeniti svet, bo omogočila tehnologija Narrowband IoT. Največja slovenska operaterja sta svoji omrežji nadgradila letos.

Ko je William Gibson leta 1984 v kultnem romanu Nevromant, ki mimogrede velja za prvo utelešenje literarnega žanra kiberpunk, pisal o globalnem vseobsegajočem računalniškem omrežju, o navidezni resničnosti, so si bralci te pojme le stežka predstavljali. Vse kiberpunkovske romane preveva koncept računalniškega veleomrežja, ki lebdi nad svetom in s katerim se posamezniki od koderkoli na neki način povezujejo. Petintrideset let pozneje je internet stvari (IoT, internet of things) resničnost.

