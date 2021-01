Internet stvari: ko štejejo osnove

Trendi s področja interneta stvari kažejo, da se bodo ponudniki letos osredotočili na temeljne potrebe strank, kot so prizadevanja za varnost in zdravje ter spremljanje naprav pa tudi uporabniško izkušnjo.

Pomembnost interneta stvari bo tudi v letu 2021 naraščala, od podatkovno intenzivnih izkušenj, ki uporabljajo naprave interneta stvari (kot so samovozeči avtomobili ali nosljive naprave), do osnovnih zdravstvenih in varnostnih potreb, saj je pandemija covida 19 še naprej tudi v središču pozornosti tehnoloških podjetij.

