Internet danes pomeni Tiktok

Včasih ko sem zatopljena v drsanje po telefonu, nagnem glavo in se zavem, da sploh ne vem točno, katero aplikacijo uporabljam. Posnetek namreč zasede celoten telefon, in ko podrsam s prstom, se pojavi naslednji. To me nekoliko zmede, zato na obrobju zaslona iščem kak napis. Mogoče strmim v posnetek na Tiktoku ali katerem od drugih številnih družbenih omrežjih, ki so mu na las podobna.

Hana Kiros, The Atlantic Online

Tiktok resda ni prva aplikacija, ki ponuja neskončno predvajanje, in prav gotovo ni prva, ki z algoritmiposkuša bolje razumeti in vabiti uporabnike, vendar je te prvine povezala v nekaj povsem novega. Dosegla je, kar si prizadeva doseči vsaka aplikacija: pridobila je številne uporabnike, ki ure in ure samo drsajo po zaslonu (v idealnem primeru tudi po oglasih in izdelkih, ki jih nato kupijo). Vsa druga velika družbena omrežja – Instagram, Faceboo, Snapchat, Youtube, X in celo Linkedin – v zadnjih letih kopirajo Tiktokov format. V Združenih državah Amerike tehtajo, da bi ga prepovedali, a tudi če bi ga, bomo še vedno živeli v Tiktokovem svetu.

Za šalo sem preštela, kolikokrat moram podrsati na svojih aplikacijah, da me zapeljejo v neprestano predvajanje posnetkov. Na začetnem zaslonu aplikacije Youtube sem podrsala le enkrat, da sem preskočila dolg (petminutni) posnetek, pa me je že vrglo na prvi zaslon s štirimi kratkimi posnetki, ki me je poskušal premamiti z nekajsekundnim predvajanjem v zanki brez glasu. Če bi tapnila na katero od četrtink, na katere je bil razdeljen zaslon, bi se zapeljala naravnost v poplavo posnetkov. Na Facebooku so me tako rekoč takoj, ko sem ga odprla, napadli z vojsko kratkih posnetkov, ki si sledijo brez premora, in podrsati sem morala le en- ali dvakrat, preden sem naletela na podobno funkcijo na Linkedinu, Posnetki za vas. Obe aplikaciji imata poseben gumb za kazalo posnetkov, enako je to urejeno tudi na Snapchatu in Instagramu. Omrežje X se je izognilo temu vrtiljaku, vendar klik na katerikoli posnetek vodi na vhodno točko nečesa značilnega za vse naštete platforme – črvine. Aplikacija se razširi v celozaslonski način, da lahko postreže z neskončnim video nizom.

Poleti 2022 je več sto tisoč ljudi podpisalo peticijo, v kateri »Mi, ljudje« zahtevamo vrnitev »zore« Instagrama, ko je bila časovnica še kronološka in je algoritem prednost dajal fotografijam.

Nova vrsta družbenega omrežja, ki jo je uvedel Tiktok, ni več zares povezana z našim dejanskim družbenim krogom. Platforme, kot so Snapchat, Facebook in Instagram, so nekoč temeljile na povezavah z ljudmi, ki jih že poznamo, zdaj pa se zdi, da na njih predvsem preskakujemo različne kanale kot nekoč na televiziji ali kukamo skozi okno milijone hiš. Leta 2022 je Kate Lindsay za The Atlantic napisala, da smo v dobi medijev za predstave, kar pomeni, da na spletu objavljamo predvsem zato, da bi dosegli ljudi, ki jih ne poznamo.

Vsi niso navdušeni nad tem prehodom. Poleti 2022 je več sto tisoč ljudi podpisalo peticijo, v kateri »Mi, ljudje« zahtevamo vrnitev »zore« Instagrama, ko je bila časovnica še kronološka in je algoritem prednost dajal fotografijam. Kendall Jenner in Kim Kardashian sta delili preprosto podobo z napisom Make Instagram Instagram Again (stop trying to be tiktok I just want to see cute photos of my friends) – Instagram naj bo spet Instagram (naj ne poskuša posnemati Tiktoka, saj si želim ogledati le luštne fotke svojih prijateljev). Vodja Instagrama Adam Mosseri se je odzval: »Če vidite novo, celozaslonsko različico časovnice ali slišite zanjo, vas obveščam, da je to test.« Instagramova video časovnica je bila očitno kratkega daha. Fotografije, ki jih je poimenoval del Instagramove 'dediščine', so še vedno v aplikaciji, vendar se utapljajo v vertikalnih videih. Med pogovorom z vlagatelji je Marc Zuckerberg priznal, da uporabniki polovico svojega časa na Instagramu namenijo posnetkom.

Zakaj ravno ta funkcija – novi videi, ki se pojavljajo, ko podrsamo s prstom? »Vsak oblikovalec ve, da je zanimanje uporabnikov neposredno povezano s tem, kako hitro se naloži naslednji prispevek,« mi je pojasnil Aza Raskin, ki je menda leta 2006 izumil neskončno drsenje in zdaj predava o pasteh družbenih omrežij. Povedano drugače, od aplikacij se težje odlepimo, če nam hitro dovajajo dodatne vsebine. Zasnova izrablja človekovo potrebo po vidnem znaku, da je nečesa konec – prazen krožnik, na primer, ali dno strani v knjigi –, in nas zasvoji, ker nikoli ne prikaže konca. »To je pravzaprav nizkotno,« je komentiral Raskin.

Nepredvidena in takojšnja nagrada za objavo, ki jo všečkate, spodbudi dodaten lov. Če kratke posnetke povežejo s hitro menjavo vsebin, kažejo raziskave, to zavira našo zmožnost uresničevanja tistega, kar smo se predhodno namenili postoriti. Težko se sploh spomnimo, kaj smo imeli v načrtu. Tiktok še posebej spretno zmami uporabnike v svoj tok in globoko zatopljenost, da jih komajda še kaj zanima, so ugotovili raziskovalci na univerzi Baylor v Teksasu. Občutijo pristno veselje in ljudje poročajo, da se na Tiktoku zabavajo bolj kot na Instagramu, prav tako jih večkrat prijetno preseneti v primerjavi s kratkimi objavami na Youtubu in Instagramu. Raziskovalci so odkrili tudi, da se aplikacija z našim samonadzorom poigra na drugačen način kot konkurenčni izdelki.

Nekateri uporabniki postanejo tako močno odvisni prav od Tiktoka, da bi jim njegova prepoved pravzaprav prinesla olajšanje. »Odvisen sem od te aplikacije in nič me ne more odvrniti od nje. Morajo jo ukiniti,« je nekdo objavil na internetu. »Potem bi mogoče spet začel živeti,« je zapisal nekdo drug. »V povprečju ga uporabljam od 14 do 15 ur na dan ... Ne govorimo o času, prebitim pred zaslonom, temveč nenehnem drsenju.« In še: »To, telefonski detoks.« Lani je Fast Company objavila članek z naslovom Odvisen sem od Tiktoka in rotim državo, da ga prepove. Nedavna raziskava javnega mnenja je razkrila, da 44 odstotkov ameriških odraslih podpira prepoved te aplikacije, le 34 odstotkov pa v njej vidi grožnjo državni varnosti; preostali se morajo mogoče le rešiti pred samimi seboj.

Tiktokova je pokazal, da ljudi ne zanimajo le prijatelji in znanci, temveč imajo radi tudi posnetke, ki omogočajo, da kot skozi lino za trenutek pokukamo v življenje popolnih tujcev.

Tiktokova skrivnostna sestavina je njegov slavni – skorajda srhljivo – pametni algoritem, ki ga ni mogel povsem poustvariti nihče od posnemovalcev. Velik del zaslug za uspešnost aplikacije je verjetno treba pripisati manj profesionalni, bolj neposredni kulturi, ki jo negujejo uporabniki: nikjer drugje ni toliko možnosti, da boste naleteli na nekoga, ki kaže, kako bi po njegovem predpubertetniški Justin Bieber odigral vlogo dobre čarovnice Glinde iz Oza, ali kako si lase odstranjuje z depilacijsko kremo. Če bodo Tiktok res prepovedali, bom morala nekje drugje preveriti, kako se 20-letnica eno samo pesem uči igrati na trobento že vse od novega leta. Še vedno igra zanič, vendar napreduje.

Najpomembnejša Tiktokova zapuščina je, da je druga večja družbena omrežja prepričal, da ljudi ne zanimajo le prijatelji in znanci, temveč imajo radi tudi posnetke, ki nam omogočajo, da kot skozi lino za trenutek pokukamo v življenje popolnih tujcev. Predsednik ameriške zvezne komisije za komunikacije Brendan Carr pravi, da je zaradi tega vidika Tiktok preprosto nadomestljiv, saj vsaka aplikacija zmore prikazati kup tujcev. A mora jim dovolj ugajati, da jo tudi uporabljajo.

Raziskovalci poudarjajo, da gibi, s katerimi drsimo mimo posnetkov, nekoliko spominjajo na potiskanje vzvoda na igralnih avtomatih. Takšne besede bi lahko razvnele razprave o odvisnosti od družbenih omrežij in pripomogle, da bi nezdravo uporabo enačili z dejanskim škodljivim hlepenjem. Kakorkoli že, zdi se zelo mogoče, da bodo uporabniki, ki so že podlegli vzgibu po neprekinjenem drsenju, tudi po morebitni prepovedi Tiktoka nadaljevali potiskanje vzvoda v želji po dopaminskem skoku ali videu, ki bi ga preposlali prijatelju, le glavni dobitek bo redkejši.