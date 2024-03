Intelova sestavljanka

Ameriški čipovni gigant Intel si na vse kriplje prizadeva povrniti si procesorski primat, ki mu je v zadnjem času spolzel iz rok. Tokrat stavi na tehnologijo, ki ima tudi v praksi toliko obrazov, kolikor ima zanimivih novih gradnikov.

Kdor spremlja dogajanje na tržišču računalniških procesorjev, je opazil, da se je večni spopad med Intelom in AMD spet dodobra razplamtel. »Rdečemu« AMD je s tehnologijo Zen uspelo tekmeca ne samo ujeti, temveč mu pošteno zmešati štrene. Njegovi procesorji Ryzen, če govorimo o samostojnih artiklih za sestavljanje domačega računalnika, trenutno kraljujejo na prodajnih lestvicah. Tako globalnih, kot je Amazonova, kakor tudi na nemških spletnih tržnicah. Intel sicer niti slučajno ni povsem brez sape in je med drugim leta 2021 predstavil zanimivo arhitekturo Alder Lake, ki se malce zgleduje po čipih za telefone. Lansko nakupovalno jesen so bili izdelki iz obeh taborov na merjenjih dokaj izenačeni in pri odločitvah za nakup so odločale podrobnosti in seveda cena. Toda hegemonija »modrih«, ki je vladala v preteklem desetletju, je danes le še oddaljeni spomin.

Zakup člankov