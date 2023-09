Informacijski fiasko leta

Kot vsakega projekta se je mogoče tudi digitalizacije lotiti napačno in v nasprotju z uveljavljenimi smernicami, kar ni le nenavadno, temveč tudi neučinkovito in za vse vpletene drago. Tak primer je letošnje poročanje podatkov o porabi energentov agenciji Spirit, ki je zagotovo informacijski fiasko leta.

Digitalizacija se dandanes omenja kot čudežna paličica, ki bo rešila vse težave na vseh področjih. Digitalizirali bomo šolo, digitalizirali bomo zdravstvo, digitaliziralo se bo gospodarstvo, javna uprava pa bi tako in tako že morala biti digitalna. A digitalizacija brez substance je v najboljšem primeru prazna beseda, lahko pa povzroči več težav in stroškov, kot če je sploh ne bi bilo. Obstajajo dobre prakse, kakršni so Fursovi eDavki, in obstajajo slabe rešitve, kakršen je letošnji zaplet na Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit) pri subvencioniranju energentov.

