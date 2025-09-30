To razmišljanje se mi je še enkrat potrdilo ob obisku letošnjega sejma potrošniške elektronike IFA v Berlinu. Ta sejem spremljam že približno 15 let in zanimivo je, da se njegov osnovni koncept v tem času skorajda ni spremenil. Spreminjajo se le izdelki, vsako leto znova polepljeni z oznako »inovacija«. Večina jih kupcev nikoli ne prepriča. A tudi neuspešna zamisel je lahko majhen korak do rešitve, ki sčasoma postane standard.

Človeštvo zna narediti skoraj vsako napravo, ki si jo lahko zamisli, vsaj dokler zamisel ne krši fizikalnih zakonov. Ko torej govorimo o novih izdelkih, redko naletimo na omejitev v tehnologiji. Pogosteje se zatakne pri idejah, kako obstoječe zmogljivosti uporabiti smiselno in uporabniku prijazno.

Od zvočnika pod tušem do vodoodpornih telefonov

Spomnim se obiska sejma HKTDC v Hongkongu, kjer so pred 15 leti prvič razstavljali zvočnik za uporabo pod tušem. Takrat se mi je zdelo, da gre za nepotrebno nišo – saj bi lahko glasbo vendarle poslušal tudi prek zvočnika zunaj kabine. In vendar so danes vodoodporne naprave samoumevne, le da to niso zvočniki, ampak telefoni. Ti brez osnovne zaščite pred vodo skorajda nimajo več prostora na trgu. Na letošnjem sejmu IFA so razstavljavci telefone celo namakali v akvarije ali jih vgradili v tla svojih stojnic, da so obiskovalci po njih hodili.

Tehnologija torej ni ovira, večji izziv za proizvajalce je, kako oblikovati cikel izdelkov, da se ti še vedno prodajajo. Telefoni bi lahko bili precej bolj odporni, kot so, a bi to skrajšalo življenjsko dobo trga in zmanjšalo število zamenjav.

Televizorji – vedno nova moda

Eden od segmentov, ki ga na sejmu najraje spremljam, so televizorji oziroma zasloni v vseh oblikah. Tu je mogoče videti, kako močno vlogo ima pri ustvarjanju občutka »novosti« marketing. Pred leti je bila v ospredju tankost zaslonov, nato čim manjši robovi okrog zaslona. Ko je prostora za izboljšave zmanjkalo, je sledila televizija 3D – modna muha, ki je hitro zbledela. Nato so prišli ukrivljeni zasloni, tehnologija OLED ter ločljivosti 4K in 8K.

Letos je bil poudarek skoraj izključno na mini in micro LED-tehnologiji, ki omogoča velikanske zaslone. Ti so zasedali velik del sejma, največji je meril kar 163 palcev. Slika je bila impresivna, vendar se postavlja vprašanje, kako bo na takem zaslonu videti povsem običajen film, pretočen prek Netflixa. Oznak OLED in 8K je bilo letos bistveno manj kot prejšnja leta, o 3D pa sploh ni bilo več govora.

Sejem kot ogledalo industrije

Če kaj, potem IFA pokaže, da je danes največja ovira domišljija. Naprav imamo dovolj, vprašanje je, kakšne ideje jih še lahko osmislijo.

Vidna je tudi rast azijskih proizvajalcev, ki zavzemajo vedno večje razstavne prostore. Samsung ima že dolgo kar svojo halo, številni kitajski in korejski proizvajalci sledijo temu vzoru.

Obenem pa nekateri veliki sejma ne potrebujejo (več). Apple uradno nikoli ni bil prisoten, čeprav je bil v preteklosti viden posredno – na primer prek prenosnikov, ki so jih uporabljali razstavljavci. Danes to prevlado zamenjujejo azijske znamke. Prav tako na sejmu ni več nekaterih drugih nekdanjih velikanov, kot so Philips, JBL, Pioneer in Sony.

Razkazovanje in vprašljiva donosnost

IFA je v prvi vrsti prostor za razkazovanje. To je drago, še posebej, če podjetja tekmujejo v velikosti stojnic in privabljanju obiskovalcev. Donosnost takšnih vlaganj je vprašljiva, še posebej v času, ko je kapaciteta proizvodnje in ponudbe večja od povpraševanja.

Kljub temu sejmi, kot je IFA – ki jih na svetu ni veliko –, ostajajo dragocen kazalnik razsežnosti industrije potrošniške elektronike. Po 20 kilometrih hoje po razstavnih halah mi je bilo jasno: tehnologija danes večinoma zmore vse, toda …