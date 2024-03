Idealistični konkurent Windows

Pred 28 leti se je začel ambiciozen projekt odprtokodne skupnosti, ki ga še dandanes širša javnost ne pozna prav dobro. ReactOS je operacijski sistem, ki želi z odprto kodo poustvariti vso funkcionalnost jedra NT iz Windows 2000 ali Windows Server 2003. Dobrega četrt stoletja cilja še niso dosegli, a pokazati imajo marsikaj, med drugim tudi zelo spodoben delujoč prototip.

Ko je pred 29 leti izšel operacijski sistem Windows 95, se je svet domačega računalništva za vedno spremenil. Čeprav to še zdaleč ni bil prvi operacijski sistem z grafičnim vmesnikom in miško – niti Microsofta, kaj šele konkurence –, je bil njegov uspeh fenomen. V prvem letu so prodali več kot 40 milijonov kopij operacijskega sistema, njegov uspeh pa je res zaskrbel tudi Apple. Zdelo se je, da bo prihodnost računalništva zelo preprosta, in sicer Okenska.

Zakup člankov