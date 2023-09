Huawei Nova 11 Pro

Povejmo kar naravnost – dražji telefoni Huawei so še vedno zanimivi, saj proizvajalec še vedno vlaga v njihov razvoj in izdeluje naprave, ki se vsaj strojno brez težav kosajo z najboljšimi na tržišču. Seveda vse skupaj pade v vodo, ko moramo napisati, da zaradi ameriških sankcij ne premorejo Googlovih storitev in da ni podpore omrežjem 5G. Nato zapišemo še, da sicer obstajajo vmesne rešitve, kot je Gbox, ki prek »nekih« strežnikov omogočajo nameščanje Googlovih/zahodnih aplikacij. In dodamo, da takšno početje iz varnostnih razlogov odsvetujemo. In za konec seveda hvalimo fotoaparat, ki je v dragih Huawei napravah običajno izjemen.

In kaj se zgodi, ko dobimo v roke Huawei Novo 11 Pro, ki sicer ni ravno med najcenejšimi, toda tudi vrhunski ne more biti? Cena 700 EUR, torej pod tisočico, že nakazuje, da je bilo sprejetih nekaj kompromisov. Še najmanj se to pozna pri izdelavi, saj gre za izjemno tanek telefon, z zakrivljenimi stranicami. Fotoaparat je v redu, a bi za tak denar pričakovali boljše zajeme v slabih pogojih. Procesor je soliden, a seveda brez 5G. Android s preobleko EMUI ima nameščenih preveč aplikacij in jih ob prvem zagonu Huaweijeve trgovine hoče namestiti še več. Seveda še vedno ni Googla. Telefon torej enostavno nima ničesar, kar bi morda koga prepričalo, da bi zaobšel vse ovinke (glej zgoraj omenjeni Gbox) in ga uporabljal.

