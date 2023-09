HP Spectre x360

Serija računalnikov HP Spectre sodi med oblikovno bolj dovršene tanke in lahke prenosnike. Cenovno se sicer uvrščajo pod serijo EliteBook, namenjeno še zahtevnejšim (tudi poslovnim) uporabnikom, tokrat preizkušeni model x360 pa omogoča obrat zaslona in delovanje v hibridnem (torej tabličnem) način. Seveda ima pri tem tudi zaslon, občutljiv na dotik, s svetlečo prevleko in z možnostjo uporabe pisala (ki ga sicer ne dobimo ob prenosniku).

Oblikovno gre za klasično kovinsko sivo ohišje z zanimivo posebnostjo odrezanih zgornjih dveh vogalov. V vsakem je postavljen po en vmesnik – na desni strani USB-C (namenjen tudi napajanju prenosnika), na levi pa izhod zvočne kartice (torej za priklop slušalk). Ohišje ima bolj zaobljene vogale, kot so sicer zadnja leta v »modi«. Kakovost je zelo dobra, praktično ni zvijanja ali česa podobnega. Velikost in teža sta solidni, čeprav je v tem razredu kar nekaj lažjih in tanjših prenosnikov.

