HP EliteBook 840 G7

Serija HP EliteBook meri na zahtevnejše poslovne uporabnike, ki potrebujejo čim manjše in čim lažje prenosnike ob solidnih zmogljivostih ter z dobro avtonomijo. Model 840 s 14-palčnim zaslonom ponudi odlično razmerje med velikostjo ter delovno površino, preizkusili pa smo že sedmo generacijo tega prenosnika. Velja omeniti, da ponujajo tudi manjši model 830 (s 13,3-palčnim zaslonom) in večjega 850 (s 15-palčnim).

Ohišje je aluminijasto, zelo kakovostno, predvsem pa tanko in kompaktno. V primerjavi s predhodnikom sta manjši tako teža kot velikost, najbolj zaradi robov na levi in desni strani zaslona. Svetlo srebrn aluminij deluje elegantno, levo in desno od tipkovnice je prijeten vzorec luknjic, pod katerimi se skrivata zvočnika. Tudi razmerje teže je ugodno, saj lahko zaslon odpremo le z eno roko (tečaj poteka čez ves srednji del ohišja). Računalnik se stanjša proti robovom, zato ga je tudi dokaj enostavno pobrati z ravne površine.

