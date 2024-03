Honor Magic6 Pro

Honor zgodovinsko izhaja iz podjetja Huawei, kar pomeni, da je predvsem na strojnem področju zelo močen in ima marsikaj pokazati. To velja tudi za najmočnejšega konja iz njihovega hleva, telefon Magic6 Pro, ki ga podjetje šteje za konkurenta največjim na tržišču mobilnih telefonov – Applovim iphonom in Samsungovi seriji Galaxy S24.

Magic 6 Pro je 6,8-palčni telefon z zaslonom AMOLED, ki ima prilagodljivo osveževanje do 120 Hz. Vgrajen ima letošnji najhitrejši procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in nameščen Android 14 (s polnim paketom Googlovih aplikacij, da ne bo pomote) ter ima res impresiven fotografski sklop. Vrhunske specifikacije, ki se kažejo tudi s ceno – ta je v podobnem razredu kot zgoraj omenjeni konkurenčni modeli.

