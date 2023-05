Honor Magic5 Pro

Honor se že nekaj let trudi priti izpod dežnika nekoč matičnega podjetja Huawei in tudi telefon Magic5 Pro je poskus v tej smeri. Gre za telefon najvišjega zmogljivostnega in cenovnega razreda, s katerim merijo na tekmece, kot so Samsungov Galaxy S23 Ultra in Xiaomi 13 Pro ter pred kratkim preizkušeni Vivo X90 Pro.

Oblikovanje močno spominja na Huaweijeve modele, denimo aktualnega Mate 50 Pro. Verjetno res ni veliko načinov, kako postaviti tistih nekaj objektivov na zadnjo stran telefona, pa vseeno je sorodstvo tu še kar očitno. Klasično velik telefon ima na zgornji zadnji strani dvignjen krog, v katerem so pospravljeni trije objektivi. Zadnja stran preizkušenega modela je bila steklena, na črni gladki površini se zato poznajo prstni odtisi. Na voljo je še v sivo zeleni barvi.

