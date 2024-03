Honor Magic V2

Preklopni telefoni, še posebej tisti, ki se iz telefonske oblike prelevijo v tablico, kar nekako nočejo zaživeti in se med uporabniki prijeti. Samsung, denimo, prodaja že peto različico svoje rešitve, Galaxy Fold, kar nekaj takih telefonov pa so že pred leti predstavili tudi kitajski konkurenti. Eden od razlogov za nezanimanje uporabnikov je vsekakor visoka cena, saj takšni telefoni/tablice dosegajo cene celo do dva tisoč evrov.

Drugi razlog pa je bržkone to, da so takšni kombinirani telefoni nerodni za uporabo. Ko je tak preklopnik zložen, je namreč, logično, dvakrat debelejši kot sicer, kar pomeni, da je ... debel. Dandanes pa si v žepu nihče ne želi več imeti nekdanjega Nokijinega Communicatorja. Toda razvoj poteka hitro in kitajski (ne pa tudi korejski) proizvajalci so danes sposobni izdelati izredno tanke preklopne telefone/tablice, ki v zloženi obliki niso prav nič debelejši od navadnih telefonov. Tak je »brezguglovski« Huawei Mate X3, ki smo ga že preizkusili, in tak je tudi Honor Magic V2, ki smo ga v rokah imeli tokrat.

