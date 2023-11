Honor 90

Honor 90, najnovejši model iz Honorjeve »številne« serije telefonov, ima ukrivljen in kričeč dizajn. Pridevnik kričeč si upamo zapisati predvsem zaradi fotografskih leč na zadnji strani, ki so postavljene v dve elipsi. Honor to estetiko uporablja že nekaj generacij, in če nič drugega ... No, izstopa. Prav tako se pri Honorju ne zmorejo odreči ukrivljenosti zaslona, ki telefon v roki naredi bolj »zdrsljiv«, tako da je uporaba ovitka skoraj nujna. V svetu, kjer večina proizvajalcev stavi na bolj oglate telefone s širokimi stranicami, Honor »brca« v drugo smer in tako kot pri obliki fotoaparata upa, da mu bo to prineslo prepoznavnost. Oziroma vsaj drugačnost.

Strojno je Honor 90 sicer zelo soliden telefon srednjega razreda, saj 12 GB pomnilnika in posodobljeni procesor Snapdragon 7 gen 1 zagotavljata tekoče delovanje. Shrambe je bilo v našem primeru 512 GB in nasploh Honor ohranja preverjeno formulo čim boljše strojne opreme ter hkrati varčevanja z vodoodpornostjo in brezžičnim polnjenjem.

