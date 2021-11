Honor 50 in Huawei Nova 9

O težavah Huaweija smo v Monitorju že ogromno pisali. V grobem - prejšnja ameriška administracija (torej pod bivšim predsednikom Trumpum) se je odločila, da je podjetje zaradi potencialnega sodelovanja s kitajskimi oblastmi nevarno. Ameriškim podjetjem so tako močno omejili sodelovanje s Huaweijem, to pa je najbolj očitno pri telefonih, ki ne smejo uporabljati Googlovega ekosistema, ki sicer podpira celo sfero naprav, na katerih teče operacijski sistem Android.

Huaweiju gre tako v zadnjih dveh letih vse slabše, saj imajo omejen dostop do tehnologije (tudi novejših procesorjev in čipov za podporo 5G), na njihovih napravah pa ni več Googlovih storitev, vključno s trgovino aplikacij Play Store. Med posledicami je tudi ta, da so pred približno enim letom odcepili hčerinsko znamko Honor, pod katero so prodajali nekoliko cenejše alternative svojih telefonov. Ta je po novem samostojni proizvajalec telefonov, kot tak pa se (vsaj za zdaj) lahko izogne ameriškim sankcijam in ponudi telefone z Androidom ter z vsemi pripadajočimi storitvami – tudi Googlovimi.

