Hitrejše, dražje, večje

Najnovejše grafične kartice iz Nvidie navdušijo z izjemnim skokom v zmogljivosti, podobne pribitke v primerjavi s prejšnjo generacijo izdelkov pa za december obljublja tudi AMD. Kakšno magijo so inženirji ubrali tokrat?

Pri testiranju novih grafičnih kartic Geforce, še posebno pri RTX 4090, se je bilo treba ob pogledu na rezultate testov kar uščipniti, tako nenormalno dobre vrednosti so pokazali. Rast v zmogljivostih med generacijami takšnih naprav običajno merimo v nekaj deset odstotkih, tokrat pa pri nekaterih testih znaša celo dvakratnik preteklih meritev. Na AMD Radeone bomo žal čakali vsaj do srede decembra, zato neposrednega dvoboja še ni bilo mogoče uprizoriti. Ob predstavitvi v začetku novembra je podjetje za prihajajočega paradnega konja, RX 7900 XTX, na papirju navajalo dokaj podobne številke: pospeške v okolici 70 odstotkov. Kot bomo videli, dogajanje ni posledica kakšnih norih prebojev v grafični tehnologiji, temveč kombinacije strateškega izkoriščanja izboljšav v proizvodnji in izpopolnitve nekaterih aktualnih orodij.

