Hitrejša okna v digitalne svetove

Igričarstvo je že dolgo časa v vzponu – industrija računalniških iger je v dobrih desetih letih podvojila svojo vrednost. S tem je vredna več, kot če bi združili vso glasbeno in filmsko produkcijo. In to vse po lanskih podatkih – letos, v letu, zaznamovanem s koronavirusom, pa računalniške igre žanjejo nove uspehe in razširjajo krog ljubiteljev ter aktivnih igralcev računalniških iger.

Z rastjo popularnosti računalniških iger se seveda prodaja vse več ustrezne računalniške opreme. Podjetja komaj sledijo povpraševanju, pogosto ga ne dohajajo. Tako smo letos opazili težave pri dobavi marsikaterega kosa opreme – denimo procesorjev, periferije, tudi sestavljenih računalnikov. Nvidia je pred kratkim splavila nove grafične kartice serije 3000, povpraševanje pa je bilo tako veliko, da so se spletne strani prodajalcev sesuvale, cene kartic pa so pri preprodajalcih poletele v višave.

