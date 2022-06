Hitreje, bolje, ceneje

Skoraj za vsakim računalniškim podjetjem, ki je zaslužno za tehnološki napredek, kot ga uživamo danes, stoji čudežni deček ali kar skupina mladostnikov, ki so z vizijo prepričali svet. Nič drugače ni s človekom, katerega ime nosi podjetje, ki je prodalo največ računalnikov PC. V nasprotju z drugimi čudežnimi vrstniki je Michael Dell od staršev podedoval tudi izrazito podjetniško žilico.

Michael Dell se je rodil 23. februarja 1965 v mestu Houston v ameriški zvezni državi Teksas. Njegov oče je bil ortodont, mama pa borzna posrednica. Že od malih nog je bilo videti, da se je rodil s poslovno žilico. V osnovni šoli je preprodajal znamke in zbirateljske kartice igralcev bejzbola ter zaslužil dva tisoč ameriških dolarjev. Pri 14 letih si je kupil svoj prvi računalnik in ga takoj razstavil, da je videl, kako deluje. Apple II ga je popolnoma prevzel. V času študija na teksaški fakulteti se je preživljal s kupovanjem računalnikov, ki jih je nadgrajene z več diskovnega prostora in pomnilnika z dobičkom prodajal naprej. Mesečno je obrnil od 50.000 do 80.000 ameriških dolarjev. Takrat je spoznal, kako neorganiziran je računalniški posel.

