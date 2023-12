Halo, Bing, kako brat?

Google je sinonim za iskanje na spletu. Z njim brska skoraj več kot osem desetin vseh uporabnikov interneta. Na drugi strani guglanja ni veliko tekmecev, med njimi se v zadnjem času pojavlja predvsem eden. Microsoftovemu iskalniku Bing, ki ga izdatno poganja umetna inteligenca z dostopom do spleta, je uspelo prepričati že deset odstotkov uporabnikov in je na poti, da se v prihodnosti zares spopade za prestol.

Osnovna naloga spletnega iskalnika je posredovanje zadetkov na podlagi podanega besedilnega opisa. Bing to poslanstvo opravlja z odliko. Med drugim zna svoje puščice natančneje uperiti, če pri opisu zahtev uporabimo modifikatorje. V osrednje vnosno polje tako vnesemo znak plus (+revija +monitor), nakar smo deležni spletnih strani, ki vsebujejo obe besedi s predznakom. Podobno delujejo narekovaja, ki iščeta točno določeno frazo, oklepaja ter logični operatorji AND (&), NOT (-) in OR (|), ki izločijo določene besedne zveze ter jih nujno ali pogojno upoštevajo. Iskanje dodatno omejimo z rezerviranimi besedami, kakršne so contains:, ext: in filetype:, ki iščejo glede na tipe datotek, language: in location:, ki filtrirata zadetke po jeziku in regiji, ter site:, ki vrne zgolj vsebino vnaprej določenega spletnega naslova.

