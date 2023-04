Grafične kartice, ki to niso

Današnji superračunalniki imajo več milijonov jeder, že pisarniške delovne postaje pa več tisoč. Levji delež predstavljajo jedra v grafičnih čipih, ki že zdavnaj ne služijo več le izrisu slike, temveč so nujni sestavni del strojnega učenja. Izkazalo se je, da so ti čipi izjemno pripravni za izračune, ki ne potrebujejo visoke stopnje natančnosti, temveč predvsem ponavljanje in paralelizacijo. Najzmogljivejše grafične kartice ne le da nimajo več priklopa za monitor, temveč sploh niso več kartice, saj na plošče sedejo v podobna ležišča kot procesorji.

V nekih drugih časih so bile zmogljive grafične kartice rezervirane za zahtevne igralce iger, medtem ko so vsi ostali uporabniki računalnikov shajali s cenejšimi modeli, dostikrat celo integriranimi. Za brskanje po spletu, poganjanje urejevalnika besedil in tudi ogled kakšnega filma je pač zadostovala skoraj kakršnakoli. Današnji časi so drugačni v več pogledih.

