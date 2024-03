Gospodar miši

V zgodnjih 70-ih letih prejšnjega stoletja sta se v Švici študenta, Daniel Borel in Pierluigi Zappacosta, ukvarjala s skrivnostnim projektom, imenovanim BeeZy (B kot D. Borel in Z kot P. Zappacosta). V kleti skromne hiše v mestu Romanel-sur-Morges sta sanjala o prihodnosti, kjer bi bila interakcija med človekom in strojem enostavna, intuitivna in naravna. Projekt BeeZy je bil njuna vizija te prihodnosti. Za podjetje Ricoh sta pod okriljem švicarskega Bobst Graphic najprej želela razviti profesionalni urejevalnik besedila za običajne pisarne, nato sta se lotila miške, ki bi olajšala delo z grafičnim uporabniškim vmesnikom. Ko je matično podjetje Bobst oddelek Graphic prodalo AutoLogicu, sta se prijatelja z ekipo BeeZy odločila nadaljevati po svoje. Skupaj z univerzitetnim kolegom iz Italije Giacomom Marinijem sta leta 1981 ustanovila podjetje Logitech, katerega cilj je bilo snovanje izdelkov, ki bi ljudem omogočili naravnejše in intuitivnejše upravljanje digitalnega sveta.

