Gospod Hudournik

Močan tok vode ali druge tekočine se z angleško besedo imenuje »Torrent«, a je v zadnjih 20 letih dobila popolnoma drug pomen. Tako splošno znanega, da v slovenščini svoje besede za priljubljene tokovne povezave sploh nimamo. Vse se je začelo leta 2001, ko je na veleumno zamisel o delitvi datotek prišel oče protokola Bittorrent, Bram Cohen.

Bram Cohen je odraščal v soseski Upper West Side na Manhattnu v New Yorku. Bil je bister, a čuden, v svoj notranji svet zaprt otrok. Programiranja ga je učil njegov oče in pri desetih letih je bil že spodoben programer. Končal je srednjo šolo Stuyvesant High School in se vpisal na univerzo University of Buffalo. Študija ni končal, saj je univerzo po dveh letih zapustil, menda zaradi neznosnega dolgčasa. Zdravniki so mu diagnosticirali obliko avtizma aspergerjev sindrom. Bolezni Bram ni nikoli skrival, običajno je bila to prva stvar, ki jo je zaupal sogovorniku. Zaradi nje se ni nikoli rokoval, ni rad nosil čevljev ali se pogovarjal o nepomembnih stvareh.

Zakup člankov