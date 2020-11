Google Chromecast na steroidih

Imamo starejši ali pa »starejši« televizor in smo očarani nad pametjo, ki jo novim modelom omogoča Android TV ... Rešitev? Najnovejši Google Chromecast, ki je hkrati tudi čisto pravi Android TV in še kaj.

Televizor je poseben del domače elektronike, saj ga običajno menjamo na vsakih pet, deset let. Prav tako so resni preboji v napredku relativno redki. Že res, da OLED, 4K in HDR pomenijo dobre skoke naprej, a bo nekdo, ki ima doma spodoben sprejemnik FullHD, težko dobil dovolj motivacije, da bi šel v nakup. Zadnji res dovolj velik razlog za menjavo ne glede na starost obstoječega sprejemnika je bil prehod na tanke zaslone.

