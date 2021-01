Glasba v ušesih

Trg brezžičnih slušalke je še eden tistih, ki jih je definiral Apple, čemur so sledile eksplozija konkurentov in veliko kopij, konkurenti pa so znanost in tehnologijo zvoka malih slušalk prignali do točke, ki resnično navdušuje.

Prva zadeva, ki jo pri Buds Live opazi vsak, je njihova oblika. Če so mnogi proizvajalci nadaljevali idejo, da brezžične slušalke spominjajo na ožičene, le brez žice, je Samsung s svojim paradnim modelom zavil v povsem svojo smer. Oblike slušalke ne moremo poimenovati nikakor drugače kot – fižolčka. Spravljena sta v lični škatlici, ki je dovolj majhna za udobno nošnjo v žepu. Pazite, da je ob prvem jemanju iz žepa vaš partner(ica) ne bo zamenjal(a) za škatlico s prstanom!

