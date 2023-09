Gibanje za omejitev tehnologije prepoznavanja obraza

Pred komaj štirimi leti je gibanje za prepoved uporabe tehnologije za prepoznavo obraza v ameriški policiji uživalo široko podporo. Ob koncu leta 2020 so v približno 18 mestih sprejeli zakone, ki so policiji prepovedali uvajanje te tehnologije. Ameriški zakonodajalci so predlagali moratorij na uporabo prepoznave obraza v zvezni administraciji.

Tate Ryan-Mosley, MIT Technology Review

