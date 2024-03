Generativna umetna inteligenca v sožitju s podatkovnimi pogodbami

Zbiranje in obdelava podatkov, posebej ob pomoči umetne inteligence, odpirata vrsto novih izziv za podjetja, posebej na področju zasebnosti in varnosti podatkov – tako lastnih kot strank oziroma potrošnikov. Na sceno zato stopajo t. i. podatkovne pogodbe.

Z razvojem generativne umetne inteligence in močno razširjenim, vseprisotnim zbiranjem podatkov sta zasebnost in varnost podatkov postali pomembni vprašanji podjetij – ne le njihovih trženjskih ter tehničnih oddelkov, temveč tudi pravnih. Vse večja potreba po racionalizaciji uporabe in izmenjave podatkov pa ima opravka še z eno novotarijo iz sodobnega podatkovnega sveta – s t. i. podatkovnimi pogodbami. Te ne spreminjajo le načina upravljanja podatkov, temveč tudi na novo opredeljujejo standarde interakcije s podatki ter zagotavljajo varnost in učinkovitost v digitalni dobi.

