Generacija »C«

V zadnjem desetletju sem se na teh straneh že nekajkrat dotaknil »pomembne teme« – kablov in vmesnikov. O njih redko aktivno razmišljamo, pasivno pa pogosto. Vsakič, denimo, ko kabel USB (-A) šele v petem poskusu pravilno vtaknemo v relevantno režo. Ali ko po predalu (škatli) s kabli besno iščemo nekaj, kar bi povezalo naprave različnih generacij med seboj. In se gremo kombinatoriko različnih adapterjev in vmesnikov – kaj se ujema s čim, tako fizično kot podatkovno. Navadno pač želimo, da povezava tudi dejansko deluje.

Zadnjih nekaj mesecev se nekoliko aktivneje ukvarjam s tem vprašanjem. Ob uporabi novega prenosnika sem namreč dojel koristnost standardnega vmesnika – v tem primeru vmesnika USB-C. Res je koristno, da ima prenosnik neki standard, da mi ni treba razmišljati o dodatnih napajalnikih, ki jih lahko dobimo samo od proizvajalca (Lenovo, Dell, HP, Asus …) ali pa brezimnih proizvajalcev »univerzalnih« in »združljivih«.

