Fujifilm X100v

Fujifilm si je v zadnjih letih nabral krog zelo zvestih uporabnikov, saj ponujajo dokaj samosvoje aparate. Ena izmed takih serij so aparati X100, prvega med njimi so začeli prodajati leta 2011, zdaj pa so predstavili zadnjega v seriji petih modelov, imenovanega X100v. Posebnost vseh teh aparatov je v kombinaciji fiksnega objektiva (torej brez zuma) in velikega tipala – ta po diagonali meri enako kot tipala v večini brezzrcalnih fotoaparatih in DSLR.

Pri oblikovanju so se držali klasičnih potez, s katerimi aparat spominja na stare analogne aparate z optičnim okularjem v zgornjem levem vogalu, predvsem na aparate tipa rangefinder (denimo Leice). Za kompaktni aparat, torej tak, kjer ne menjavamo objektivov, je razmeroma velik, približno primerljiv z brezzrcalnimi. Ohišje je zelo kakovostno, zgornja in spodnja stran sta iz aluminija, ovito je s kakovostno gumo. Če aparatu dodamo adapter za filtre ter filter objektiva, je tudi odporen na vremenske vplive. Kljub velikosti je zaradi majhnega objektiva dokaj nevpadljiv. Na zgornji strani sta dve funkcijski kolesci, eno za nastavitev časa in občutljivosti (za zadnje ga nekoliko privzdignemo, podobno kot smo nekaterim analognim aparatom dopovedali občutljivost vstavljenega filma), drugo za prilagoditev osvetlitve. Zaslonko upravljamo prek obroča okoli objektiva.

