Fujifilm X-H2

Septembra smo preizkusili Fujifilmov brezzrcalni fotoaparat X-H2s, zdaj pa smo v roke dobili še njegovega brata, model X-H2. Kot pove ime, gre za praktično identični aparat z eno zelo pomembno razliko – drugačnim tipalom. Oba imata sicer enako veliko tipalo in uporabljata enako tehnologijo – torej Fujijev princip ureditve svetlobnih pik X-Trans ter osvetlitev od zadaj, prvo dvigne ostrino, drugo zniža šum. Pomembna razlika pa je v njuni ločljivosti – jeseni preizkušeni X-H2s ima ločljivost 26 milijonov pik (MP), tokrat preizkušeni model pa 40 MP. Pri tem dodajmo še, da je tipalo pri X-H2s sestavljeno iz več plasti (stacked), kar dvigne hitrost branja podatkov z njega.

V praksi dobimo torej pri X-H2 fotoaparat z občutno višjo ločljivostjo, ki pa ima manjšo hitrost zaporednega fotografiranja ter malenkost manjši dinamični razpon (tega mi sicer v praksi nismo opazili). Hitrejši X-H2s zmore do 40 slik na sekundo s celotnim tipalom in z neprekinjenim ostrenjem (pri uporabi digitalnega zaklopa), X-H2 pa do 15 slik na sekundo, ali 20 pri uporabi dodatnega izreza (1,29×). Tipalo višje ločljivosti prinese tudi možnost zajema fotografij z zamikom pik (pixel shift), kjer se združi 20 zaporednih fotografih v fotografijo RAW ločljivosti 160 milijonov pik (pri tem je seveda priporočena uporaba stativa).

