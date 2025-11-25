Foto pripomočki

Fotografija je pogosto odvisna od naključne, čudovite svetlobe, vendar lahko dobro načrtovanje veliko pripomore. Pri tem pomaga aplikacija Golden Hour , ki omogoča natančno načrtovanje izletov in fotografiranj glede na ključne faze dnevne svetlobe. Aplikacija pokaže, kdaj nastopijo zlata in modra ura ter najboljši čas za fotografiranje sončnega zahoda ali vzhoda. Tako lahko že doma izračunamo, kdaj se moramo odpraviti, da ujamemo popoln trenutek. Golden Hour podatke prikaže tudi na zemljevidu, kjer pokaže, kje in pod katerim kotom bo na izbrani dan vzhajalo ali zahajalo sonce (ali luna). Za posamezne faze dneva si lahko nastavite tudi opomnike.

Danes največ fotografij posnamemo s telefonom. Ti so postali zmogljive naprave, sposobne odličnih rezultatov. Kljub temu je veliko odvisno od sposobnosti posameznika in razmer za fotografiranje. Pri zadnjem nam lahko pomagajo naslednje aplikacije za telefone iPhone.

Lightroom velja za enega najboljših mobilnih urejevalnikov fotografij, njegova vgrajena kamera pa ponuja toliko naprednih možnosti, da ga lahko uporabljamo kot celovito fotografsko orodje. Med funkcijami so popoln ročni nadzor nad ekspozicijo in ostrenjem, zajem fotografij v formatu RAW, uporaba prednastavitev, dodajanje vodnih žigov ter številna orodja za barvne popravke in urejanje, ki jih pričakujemo od mobilne različice priljubljenega programa. Prijetno preseneča tudi to, da je aplikacija v nasprotju z namizno različico izredno preprosta za uporabo, tudi za popolne začetnike.

Viewfinder je pripomoček, ki fotografu pokaže, kaj bo zajeto na fotografiji, še preden pritisne na sprožilec. Aplikacija Magic ARRI ViewFinder je sicer prvenstveno namenjena filmskim ustvarjalcem, ki želijo simulacijo kadriranja katerekoli kamere ali objektiva ARRI, vendar je zelo uporabna tudi za splošne fotografske namene.

Rego uporablja GPS na iphonu za natančno določanje naše lokacije, nato pa ji dodamo fotografije, opombe in druge podrobnosti o kraju, ki si ga želimo zapomniti. Tako si ustvarimo osebno zbirko odličnih lokacij, kamor se lahko pozneje brez težav vrnemo. Aplikacija se sinhronizira z Googlovimi ali Applovimi Zemljevidi in nas z enim klikom usmeri nazaj na izbrano točko. To je preprost, a zelo učinkovit način za organizacijo priljubljenih mest in lažje načrtovanje prihodnjih fotografskih izletov ali snemanj.

Pri fotografiranju se pogosto znajdemo v situaciji, ko potrebujemo natisnjene obrazce za dovoljenje modela ali za fotografiranje nepremičnin. Da jih ni treba vedno nositi s seboj, poskrbi aplikacija SnapSign, ki omogoča izpolnjevanje in podpisovanje standardnih besedil v fotografski industriji ter dodajanje lastnih določil.