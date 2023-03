Fintech melje naprej

Panoga fintech slovi po nenehnih inovacijah, vrhunski tehnologiji in revolucionarnih izdelkih, vse našteto se nam obeta tudi letos.

Fintech je velik posel. Analitiki ocenjujejo, da bi utegnila podjetja, ki delujejo v njej, letos ustvariti okoli 160 milijard evrov prihodkov. To ni presenetljivo, če upoštevamo, koliko teh rešitev je že prisotnih v našem vsakdanu. Finančno-tehnološke inovacije spreminjajo vsa področja osebnih in poslovnih financ, od bančništva do kartičnih plačil in posojil. Ta napredek se zlepa ne bo ustavil, niti upočasnil. Ponudniki fintech storitev in rešitev nenehno predvidevajo (in celo ustvarjajo) potrebe potrošnikov ter razvijajo nove izdelke in tehnologije.

Zakup člankov