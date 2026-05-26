Evropa suverena: želi si lastnih oblakov

Računalništvo v oblaku je v vsega nekaj desetletjih postalo temeljna infrastruktura sodobne družbe in gospodarstva. Medtem ko na trgu še vedno dominirajo ameriški in azijski tehnološki giganti, se dinamika vendarle (drastično) spreminja. Evropa trenutno vzpostavlja svoj oblačni ekosistem, ki temelji na vrednotah digitalne suverenosti, varnosti in regulativi.

Računalništvo v oblaku ni več le tehnična podpora poslovanju, ampak je postalo hrbtenica sodobne družbe, gospodarstva in države. Evropska unija je z obsežnimi zakonodajnimi paketi in s finančnimi spodbudami jasno pokazala, da ne želi postati »digitalna kolonija« tujih velesil.

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Računalništvo v oblaku ni več le tehnična podpora poslovanju, ampak je postalo hrbtenica sodobne družbe, gospodarstva in države. Evropska unija je z obsežnimi zakonodajnimi paketi in s finančnimi spodbudami jasno pokazala, da ne želi postati »digitalna kolonija« tujih velesil.

Računalništvo v oblaku je v vsega nekaj desetletjih postalo temeljna infrastruktura sodobne družbe in gospodarstva. Medtem ko na trgu še vedno dominirajo ameriški in azijski tehnološki giganti, se dinamika vendarle (drastično) spreminja. Evropa trenutno vzpostavlja svoj oblačni ekosistem, ki temelji na vrednotah digitalne suverenosti, varnosti in regulativi.

Bilo je pričakovano. Podatki so postali kritična infrastruktura sodobne družbe, ta pa neposredno določa razmerja moči. Dolgoletna odvisnost zahodnega sveta – še posebej Evrope – od peščice ameriških tehnoloških velikanov (t. i. hiperponudnikov, kot so Amazon Web Services, Microsoft Azure in Google Cloud) je sprožila resne alarme. »Strategija EU poudarja zagotavljanje digitalne suverenosti in zmanjšanje odvisnosti od neevropskih dobaviteljev, predvsem od štirih ameriških tehnoloških velikanov, ki trenutno obvladujejo 70 odstotkov svetovnega trga IKT-rešitev,« je pojasnil Roman Kužnar, svetovalec za strateški razvoj in raziskave v kranjskem podjetju Kontron.

Evropski oblak: med inovacijami in pravili

Evropski trg oblačnih rešitev in storitev je vse prej kot brezmejen. Omejuje ga izjemno kompleksno regulativno okolje, ki postavlja varnost in zasebnost posameznika na prvo mesto. Kar je po svoje prav, a ogromno zakonov in pravil duši inovacije. Naj spomnimo, naj kaj vse morajo »misliti« domači ponudniki storitev iz oblaka. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je temeljni kamen varstva osebnih podatkov. Potem je tu Akt o podatkih, ki spodbuja pravično izmenjavo podatkov in olajša menjavo ponudnikov oblačnih storitev s prepovedjo neupravičenih stroškov prehoda. Tu je še direktiva NIS 2, ki drastično zaostruje zahteve po kibernetski varnosti za kritično infrastrukturo in gospodarsko pomembne subjekte, kar neposredno vpliva na ponudnike oblakov in njihove stranke. Za piko na i pa ima Evropa še Akt o umetni inteligenci, prvo celovito zakonodajo na svetu, ki regulira sisteme UI glede na stopnjo tveganja, kar zahteva posebne revizijske sledi znotraj oblačnih platform.

Danes smo priče tektonskemu premiku: vprašanje, kje podatki živijo, kdo upravlja kriptografske ključe in pod katero jurisdikcijo deluje ponudnik, je postalo ključno poslovno in varnostno vprašanje. Oblačna arhitektura se zdaj ne ocenjuje več zgolj skozi optiko tehnične zmogljivosti, skalabilnosti in stroškovne optimizacije, temveč postaja osrednje bojišče geopolitičnih interesov, zakonodajnih regulativ in strateške avtonomije.

Agenti in rob

Tehnološki razvoj v oblaku trenutno narekujejo predvsem trije stebri: umetna inteligenca, porazdeljeno računalništvo in nujnost operativne prilagodljivosti. Če so prejšnja leta minila v znamenju evforije okoli velikih jezikovnih modelov (LLM) in generativne umetne inteligence (GenAI), ta tehnologija zdaj prehaja v fazo zrelosti. Monolitne klepetalne (ro)bote zamenjujejo avtonomni agentski sistemi. Programski agenti pa ne odgovarjajo le na vprašanja uporabnikov, temveč v oblaku samostojno izvajajo kompleksne večstopenjske delovne procese, se prilagajajo IT-okolju podjetja in sodelujejo z drugimi sistemi. To pa pomeni radikalno spremembo za oblačno infrastrukturo. Potreba po procesni moči (pretežno grafičnih procesorjev) za učenje modelov se seli v smeri optimizacije za neprekinjeno sklepanje v realnem času. Oblak postaja hrbtenica inteligentnih poslovnih arhitektur, ki zahtevajo dinamično alokacijo virov in izjemno majhne zakasnitve.

Prav zahteve poslovnih okoljih po hitri, če ne kar hipni obdelavi podatkov, so povzročile, da oblak izgublja svojo strogo centralizirano podobo. Zaradi eksplozije naprav interneta stvari (IoT), pametnih mest, avtonomnih vozil in robotizacije v industriji se podatki vse pogosteje obdelujejo tam, kjer nastajajo – na robu omrežja. A veliki podatkovni centri zlepa ne bodo izgubili svoje vloge. Sodobni oblak deluje kot zvezna (federativna) arhitektura, kjer se množični podatki filtrirajo in primarno obdelajo na lokalnih robnih vozliščih, medtem ko se dolgoročna analitika, učenje modelov in globalno upravljanje izvajajo v centraliziranem oblaku. Takšen pristop dramatično zmanjšuje obremenitev prenosnih omrežij in porabo energije. Volk sit in koza cela.

Hibridna prepletenost

Oblak ni eden, oblakov je več, a za številna podjetja je prehod v oblak bil videti kot poroka, zaobljuba enemu partnerju. Partnerju, ki sčasoma postane precej muhast, samovoljen – in »drag«. Podjetja so na lastni koži spoznala nevarnost tehnološke ujetosti (angl. vendor lock-in), zato se ji zadnja leta poskušajo na vse pretege izogniti. Strategija prehajanja na večoblačna okolja ni več zgolj varnostna varovalka, ampak standardna poslovna praksa. Podjetja kombinirajo storitve različnih ponudnikov, da bi izkoristila specifične prednosti posameznih platform (npr. analitiko pri enem, infrastrukturo pri drugem). To zahteva napredna orodja za orkestracijo (kot je Kubernetes) ter striktno vztrajanje pri interoperabilnosti in vnaprej pripravljenih izhodnih strategijah, če se kaj zalomi (ali pretirano podraži).

Digitalna suverenost in zakonodajni primež

Evropa se nahaja na prelomni točki. Dolgo je veljala predvsem za tehnološkega potrošnika in regulatorja, zdaj pa poskuša postati aktiven oblikovalec lastne digitalne usode. Cilj Evropske komisije v okviru digitalnega desetletja je jasen: do leta 2030 naj bi vsaj 75 odstotkov evropskih podjetij uporabljalo napredne »domače« oblačne tehnologije, hkrati pa bo po vsej celini uvedenih 10.000 podnebno nevtralnih in visoko varnih robnih vozlišč.

Kaj sploh je suvereni oblak? Pojem digitalne suverenosti v oblaku se pogosto napačno interpretira zgolj kot geografska lokacija podatkovnega centra. Fizična prisotnost strežnikov na evropskih tleh pa ne zadošča, če ima ponudnik korenine v tretji državi, katere zakonodaja (npr. ameriški CLOUD Act) omogoča organom pregona dostop do podatkov ne glede na njihovo lokacijo.

Resnični suvereni oblak namreč temelji na treh stebrih. Prvi je podatkovna suverenost oziroma popoln nadzor nad tem, kje se podatki nahajajo, kdo do njih dostopa in prepoved nepooblaščenega prenosa zunaj pravnega okvira EU. Drugi označuje operativno suverenost in je zagotovilo, da oblak upravlja in vzdržuje lokalno osebje s preverjenim ozadjem, kar preprečuje zunanje operativne sabotaže ali prekinitve storitev zaradi geopolitičnih trenj. Tretji steber pa predstavlja tehnološka suverenost oziroma sposobnost izhoda iz sistema brez izgube podatkov ali funkcionalnosti ter neodvisnost od tujih lastniških tehnologij. Prav tehnološko suverenost bo najtežje doseči, posebej na področju strojne opreme, medtem ko je na področju programske opreme pričakovati večji poudarek na odprti kodi.

Evropska protiofenziva

Evropska podjetja so – tudi s finančnimi spodbudami EU – prešla v ofenzivo. Nemški tehnološki velikan SAP je napovedal izjemno, kar 20 milijard evrov vredno naložbo (v naslednjih desetih letih) v razvoj lastne oblačne infrastrukture (IaaS), s čimer želi ponuditi avtohtono evropsko alternativo ameriškim tehnološkim gigantom. Hkrati se razvijajo projekti, kot je Gaia-X, ki vzpostavlja odprto, transparentno in varno podatkovno arhitekturo za Evropo. Na področju umetne inteligence pa izstopa konzorcij Alliance for Language Technologies s projektom LLMs for Europe (vrednim 40 milijonov evrov). Cilj tega projekta je razvoj odprtega, etičnega in pravno skladnega evropskega velikega jezikovnega modela, ki bo pokrival vse uradne jezike, vključno z manjšimi, ter bo tekel izključno na suvereni evropski infrastrukturi. Pri njem namreč aktivno sodelujejo slovenski partnerji, kot so Institut Jožef Stefan, Telekom Slovenije, Univerza v Ljubljani in XLAB. Sodelovanje slovenske stroke pri gradnji odprtega evropskega jezikovnega modela zagotavlja, da slovenski jezik in kulturne specifike ne bodo potisnjeni na rob v dobi umetne inteligence. To je šolski primer boja za nacionalno digitalno suverenost skozi tehnološko povezovanje.

Nenadoma so se morali strožji drži EU prilagoditi tudi ameriški velikani. AWS, na primer, pospešeno vlaga milijarde v svoj European Sovereign Cloud in obljublja ločeno infrastrukturo ter metapodatke, ki ne zapuščajo EU. To dokazuje, da je suverenost postala močna tržna valuta.

Slovenija na oblačnem zemljevidu

Slovenija se kot majhno in izvozno usmerjeno gospodarstvo sooča s specifičnimi izzivi digitalne preobrazbe. Na eni strani slovenska podjetja in javna uprava nujno potrebujejo napredne globalne rešitve za ohranjanje konkurenčnosti, na drugi strani pa so zaradi majhnosti še toliko bolj izpostavljeni tveganjem izgube digitalne avtonomije.

Po podatkih Eurostata Slovenija stabilno napreduje pri uvajanju oblačnih storitev v podjetjih, vendar obstajajo velike razlike med velikimi korporacijami in segmentom mikro ter malih podjetij. Medtem ko velika podjetja uspešno integrirajo hibridne sisteme, se manjša pogosto soočajo s pomanjkanjem lastnega IT-kadra in strahom pred varnostnimi tveganji. Slovenski trg je specifičen tudi zaradi močne prisotnosti lokalnih sistemskih integratorjev in ponudnikov oblačnih storitev (npr. Actual I.T., Mainstream, NIL, Telekom Slovenije in drugi), ki razumejo lokalno zakonodajo in strankam ponujajo tisto, česar globalni velikani ne morejo – osebni pristop in popolno lokalno oblačno okolje.

»Pri digitalni suverenosti premikamo narativ iz vprašanja, kdo kontrolira tehnologijo, v to, kdo kontrolo dejansko omogoča uporabniku. Prava suverenost pomeni, da nadzor ohrani naročnik. Tega ne dosežemo z zamenjavo enega globalnega ponudnika z drugim, ampak z zmožnostjo, da nismo ujeti pri nobenem. V Telekomu Slovenije zato vzpostavljamo mrežo regionalnih robnih podatkovnih centrov, ki prinašajo transparentnost in kot poslovni model zmanjšujejo tveganja. Ker umetna inteligenca pospešeno prehaja v fazo inference, je varna lokalna obdelava nujna. Kot smo Slovenijo prekrili z gigabitnimi omrežji, jo bomo zdaj pametno prekrili še z računsko močjo. Kontrolo vračamo tja, kamor spada – k naročniku,« je praktične ukrepe komentiral Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije, ki je prepričan, da so robni podatkovni centri edini način, da se Slovenija umesti na zemljevid digitalno suverenih držav.

Računalniški oblak kar naenkrat ni več zgodba o (zgolj) tehnologiji, ampak o vrednotah. Tisti, ki ima nadzor nad podatki, ima oblast v digitalni dobi. Tako Evropa kot Slovenija si morata zato prizadevati za vzpostavitev digitalne suverenosti in oblast ohraniti v lastnih rokah oziroma podatkovnih centrih.