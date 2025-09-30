Evolucija v Googlovem tempu

Ob prvem stiku se morda zdi, da desetka ne prinaša veliko sprememb, še posebej, če ste lastnik lanskega Pixla 9 (Pro XL). A ob podrobnejšem pregledu je jasno, da gre za pomemben korak naprej, čeprav z nekaj kompromisi, ki jih bo treba sprejeti.

Googlova družina telefonov Pixel se je uveljavila kot nekakšen »Android iphone« – naprava, ki deluje natanko tako, kot si je zamislil proizvajalec operacijskega sistema, ki teče na njej. Najnovejša iteracija te družine, serija 10, ki je bila predstavljena avgusta letos, nadaljuje to filozofijo. Preizkusili smo najmočnejši in največji model Pixel 10 Pro XL.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Googlova družina telefonov Pixel se je uveljavila kot nekakšen »Android iphone« – naprava, ki deluje natanko tako, kot si je zamislil proizvajalec operacijskega sistema, ki teče na njej. Najnovejša iteracija te družine, serija 10, ki je bila predstavljena avgusta letos, nadaljuje to filozofijo. Preizkusili smo najmočnejši in največji model Pixel 10 Pro XL.

Ob prvem stiku se morda zdi, da desetka ne prinaša veliko sprememb, še posebej, če ste lastnik lanskega Pixla 9 (Pro XL). A ob podrobnejšem pregledu je jasno, da gre za pomemben korak naprej, čeprav z nekaj kompromisi, ki jih bo treba sprejeti.

Na zunaj je telefon skoraj enak kot njegov predhodnik. Velik in odličen 6,8-palčni zaslon OLED je enako oblikovan in enako svetel, a pod seboj skriva nekaj bistvenih novosti. Največja med njimi je procesor Tensor G5, prvi Googlov procesor (SoC), ki ga ne izdeluje več Samsung, temveč TSMC. Prehod na novega proizvajalca pomeni boljšo energetsko učinkovitost in manj segrevanja, kar se v praksi pozna pri nekoliko daljši avtonomiji baterije in manj občutnem upadu zmogljivosti pri zahtevnejših opravilih. Resda so sintetični preizkusi pokazali, da Tensor G5 še vedno zelo zaostaja za najhitrejšimi procesorji, kot je Qualcommov Snapdragon Elite ali Samsungov Exynos v modelih S25 Ultra, a to v resničnem vsakdanu ni pomembno. Telefon namreč deluje mehko, aplikacije se odpirajo hitro, preklapljanje med njimi je gladko, pisarniški programi in brskalnik Chrome tečejo brez zamika. Razlike, ki jih pokažejo številke na papirju, v praksi izginejo. Upamo si trditi, da pixel kljub počasnejšemu procesorju deluje bolje kot najhitrejši samsung.

Tudi pixel po novem zmore »100× zum« kot drugi vrhunski telefonu na tržišču. Rezultati so seveda le pogojno uporabni.

Veliko pričakovanj je bilo pri fotografskem delu. Google je letos ohranil enak nabor tipal kot pri deveti generaciji, torej glavni 50-megapikselni senzor, 48-megapikselni ultraširoki objektiv in 48-megapikni telefoto s 5-kratno optično povečavo. Na prvi pogled to pomeni stagnacijo, toda resnična novost se skriva v programski obdelavi. Novi procesor omogoča bolj sofisticirano obdelavo slike, zato je digitalni zum zdaj mogoče brez pretirane izgube kakovosti potegniti do 10-krat. Do približno 30-kratne povečave so rezultati še vedno spodobni, vse, kar presega to, pa ostaja domena eksperimentiranja. Možnost do stokratnega povečanja je v resnici uporabna le, če imate telefon na stojalu in veliko potrpljenja. Zadnje ni posebnost pixla, saj podobne omejitve veljajo tudi pri konkurenčnih modelih samsunga ali huaweija. V vsakdanjem življenju boste najpogosteje posegali po 5- do 10-kratnem zumu, kjer se novi procesor resnično izkaže.

Telefon je prišel z Googlovih trakov, zato ne čudi, da se izkaže tudi njegova umetna inteligenca. Pohvalimo lahko fotografski način Add Me (na voljo tudi na Pixlu 9), ki omogoča, da se naknadno dodate na fotografijo, četudi vas ob prvem posnetku ni bilo v kadru. Umetna inteligenca izvede rekonstrukcijo ozadja in vas vstavi v prizor, rezultat pa je presenetljivo prepričljiv. Poleg tega so tu še izboljšano prepoznavanje govora, možnost sprotnega prevajanja v več jezikov in vrsta majhnih, a uporabnih funkcij, ki izhajajo iz Googlove prednosti na področju strojnega učenja. In seveda Gemini, trenutno ključni konkurent ChatGPT. Vse to je pravzaprav tisto, kar pixla loči od konkurence – kombinacija solidne strojne osnove in vrhunskih algoritmov.

Baterija ima letos nekoliko večjo zmogljivost, 5.200 mAh (lani 5.060 mAh), kar v kombinaciji z učinkovitejšim procesorjem pomeni opazno daljšo avtonomijo. V praksi telefon brez težav zdrži ves dan intenzivne rabe, ob zmerni uporabi pa se lahko približate dvema dnevoma. Novost je tudi podpora brezžičnemu polnjenju po standardu Qi2 z močjo do 25 vatov, a le, če imate združljiv polnilnik. Odsotna je možnost obratnega brezžičnega polnjenja, kar pomeni, da ne boste mogli več napolniti slušalk ali kolegovega telefona, vendar gre za funkcijo, ki jo je večina uporabnikov devetke bržkone redko uporabljala. Žično polnjenje s 45 vati (lani 37 vatov) je sicer z ustreznim polnilnikom (ki ni priložen) hitrejše kot prej, a vseeno počasnejše od nekaterih azijskih konkurentov, ki ponujajo tudi 100-vatne polnilnike. Google tu ostaja previden in očitno daje prednost varnosti ter življenjski dobi baterije pred hitrostjo.

Strojni del vgrajenega fotoaparata je enak kot lani, vendar zmogljivejši procesor bolje programsko poveča izdelek. Na sliki je povečava 30× (Pixel 9 Pro XL in Pixel 10 Pro XL), čeprav optika zmore le 5×.

Pri oblikovanju Google ni iskal presenečenj. Ohišje ostaja elegantno, minimalistično in zelo podobno predhodniku. Kovinski okvir in steklena hrbtna stran dajeta vtis trdnosti, zaščita IP68 pa zagotavlja odpornost proti vodi in prahu. Telefon je velik in relativno težak, kar je pri oznaki »XL« seveda pričakovano, a za marsikoga tudi omejitev pri enoročni uporabi. Če iščete kompaktnejšo napravo, bo bolje poseči po pixlih brez oznake XL (Pixel 10 in Pixel 10 Pro), ki sta seveda tudi cenejša.

V primerjavi s konkurenco se pixel uvršča v sam vrh predvsem po kakovosti fotografij, zlasti pri slabši svetlobi, ter po celoviti programski podpori. Dolgoročno mu v prid govori tudi obljuba sedmih let posodobitev sistema Android, kar je v svetu telefonov, kjer večina proizvajalcev ponuja od tri do štiri leta, velika redkost. Pri hitrosti procesorja in hitrosti žičnega polnjenja sicer za nekaterimi zaostaja, a spet – to so področja, ki v vsakdanji rabi manj pomenijo kot stabilnost, gladkost in zanesljivost. Cena, ki se v Evropi začne pri okoli 1.300 evrih za osnovno različico, ga postavlja ob bok najdražjim Applovim in Samsungovim modelom. Kupci v tem segmentu so zahtevni in kompromisov ne sprejemajo radi, zato bo odločitev o nakupu odvisna od osebnih prioritet.

Telefon je naredil Google, zato ne preseneča, da se odlikuje po programski opremi, še posebej umetnointeligenčni.

Pixel 10 Pro XL je telefon, ki ne bo prepričal s številkami v tabelah, temveč z načinom, kako deluje v rokah. Ni dovolj revolucionaren, da bi bil nujna nadgradnja za lastnike lanskega pixla, a za vse druge predstavlja eno najbolj uravnoteženih Androidnih izkušenj ta hip. Google je znova pokazal, da zna iz strojne opreme iztisniti največ. In čeprav bo marsikdo tarnal nad konservativnim polnjenjem ali velikostjo naprave, bo večina uporabnikov cenila ravno tisto, kar pixel vedno znova ponuja: telefon, ki deluje mehko, predvidljivo in brez nepotrebnih zapletov. V svetu, kjer proizvajalci pogosto tekmujejo v presežnikih in bombastičnih obljubah, je to morda celo največja prednost.

Google Pixel 10 Pro XL

Kdo: google.com

Cena: 1.500 EUR (na nemškem Amazonu od 1.200 EUR naprej)

Za: Odličen zaslon, hitro in mehko delovanje, odličen fotoaparat. Odlična zaokrožena programsko- strojna celota.

Proti: Visoka cena.