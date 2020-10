Energetika in kritična infrastruktura

Vsi vemo, da se svet brez električne energije dobesedno (za)ustavi. Prav zato se elektroenergetski sistemi v vseh državah uvrščajo med t. i. kritično infrastrukturo, torej sisteme, ki morajo kar se da brezhibno delovati, saj so od njih odvisni tako gospodarstvo kot tudi človeška življenja. Sodobne elektroenergetske sisteme pa upravljajo IT-rešitve, saj se tudi panoga energetike vedno bolj digitalizira in odpira navzven.

Digitalizacija gre v prid vse večje učinkovitosti, saj je bolj logično in ceneje bolj smotrno porabljati električno energijo kot ustvarjati (drage) presežke, ker (res) učinkovitih sistemov njene hrambe še ni na spregled. Pametni števci, dvosmerna komunikacija in funkcije interneta stvari, ki omogočajo zelo premišljeno upravljanje porabnikov električne energije, npr. vklop ogrevanja ali hlajenja doma nekaj minut pred prihodom, zagon potratnih naprav (grelnik vode, pralni stroj …) v času nižje tarife in podobne, so močno spremenili energetsko krajino. A to odpiranje navzven poteka počasi in ne vedno tudi premišljeno, kar vsake toliko dokažejo hekerji, ki prevzamejo nadzor nad kakšno elektrarno ali celo elektroenergetskim sistemom. Posledice so lahko hude. Kar vprašajte Ukrajince, ki so skoraj teden dni zmrzovali, ali pa svojce umrlih v bolnišnicah, ki pacientom niso mogle pomagati, ker so bili njihovi računalniki žrtve izsiljevalskih virusov.

Zakup člankov