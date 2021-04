Elektronski vodnik

Nekoč so živeli zemljevidi. Bili so iz otipljivega papirja in slovenski vandrovci so se z njimi iz leta v leto izgubljali v iskanju enega in istega kampa ob hrvaški obali. Nato so ljudje v vesolje poslali velika očesa, ki ob pomoči majhnih elektronskih naprav ljudem na Zemlji uspešneje kažejo pot. To je zgodba o čarovniji, ki sliši na ime Garmin.

Gary Burell in Min Kao sta pri podjetju Alliedsignal leta 1989 imela lepi službi ter živela udobno življenje. Kljub temu nista bila zadovoljna in sta od trenutka, ko je Gary šest let prej Mina pripeljal v podjetje, sanjala iste sanje. Navdušila ju je tehnologija GPS, za katero vodstvo podjetja Alliedsignal ni imelo posluha. Nekega večera sta se pri obedu v restavraciji Red Lobster v mestu Olathe odločila, da stvari vzameta v svoje roke. Izpraznila sta varčevalne račune, si izposodila denar od prijateljev in družine, obiskala nekaj bankirjev ter napraskala štiri milijone ameriških dolarjev. Rodilo se je podjetje Pronav.

