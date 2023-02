Elektronski papir

Bralci ples črk od nekdaj najraje spremljamo na papirju omamnega vonja. To velja še danes, zato je tedenski obisk knjigarne ali knjižnice še vedno na urniku slehernega ljubitelja branja. A vendar vedno več beremo tudi na e-papirju. E-braniki na e-papirju z e-črnilom zlahka prikažejo na stotine knjig, ne da bi ob tem umrlo eno samo drevo. Izum nam omogoča, da imamo knjižnico vedno ob sebi.

Zgodba o sodobnem branju se je začela v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je Nick Shendon za podjetje Xerox v Palo Altu iznašel majhno, okoli 100 mikrometrov veliko kroglico iz Janusovih delcev. Ti so posebne vrste nanodelcev ali mikrodelcev, katerih površine imajo različne fizikalnih lastnosti (dve ali več). Nanodelci, poimenovani po rimskem bogu z dvema obrazoma, imajo na eni strani črno plastiko z negativnim nabojem, na drugi pa belo s pozitivnim. Ko jih postavimo v mrežo znotraj prozorne silikonske plošče in jih obesimo v majhen mehurček olja, se lahko vrtijo na katerokoli stran, odvisno od tega, ali je naboj, ki jim je poslan, negativen ali pozitiven. Nickova ideja je bila olajšati pisarno za papir in čim bolj posnemati videz črnila na njem. Torej ko ima delec svojo črno stran obrnjeno navzgor, je videti kot črnilo, in ko je njegova bela stran obrnjena navzgor, je videti kot prazen »papir«. Tako se besede in slike zlahka oblikujejo, možgani pa informacije obdelujejo na enak način kot tiskane knjige in časopise. Nastalo je elektronsko črnilo.

