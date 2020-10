Elektronski denar, ki ga ščitijo države

Kitajska in sedem drugih največjih centralnih bank so oktobra skoraj sočasno najavil svoje vizije in celo konkretne projekte za uvedbo elektronskih valut. Seveda uradnih, državnih. Hitijo predvsem zato, da ne bi pustili manevrskega prostora za alternativne, zasebne digitalne kriptovalute.

Najbrž nihče ne dvomi, da bo finančni sektor vselej zaščitil najprej samega sebe. Svetovna finančna disciplina je krhko ravnovesje, ki se nenehno vzpostavlja med pomembnimi akterji, tako v zasebnem kot javnem sektorju, predvsem pomembnimi državnimi centralnimi bankami. Ravnovesje, ki si ne želi pretiranih sprememb, predvsem pa sovražno gleda na nove prišleke. Lahko bi rekli, da je to ekskluzivni klub, ki ne sprejema novih članov.

