Elektro vožnja

Električna vozila so zaradi svoje preprostosti in tehnološke naprednosti v mnogih pogledih enostavnejša za vožnjo kot klasična vozila na bencin ali dizelsko gorivo, a kljub temu je lahko prehod nanje sprva zapleten. Na srečo ni razloga za skrb, saj že z osnovnim znanjem postane vožnja z električnim vozilom preprosta in intuitivna.

Električni avtomobili nimajo menjalnika, saj uporabljajo enosmerni pogon, kar pomeni, da ni potrebe po prestavljanju ali sklopki. Zagon vozila običajno vključuje pritisk na gumb za vklop, pri čemer avtomobil ne proizvaja hrupa motorja, temveč le zvočni signal. Vozila višjega razreda, kot so Tesla, Polestar ali Volkswagen ID, se vklopijo samodejno, ko sedemo na voznikov sedež. Pri vožnji električnega vozila moramo biti previdni s pedalom za plin, saj električni motorji zagotavljajo takojšen navor, kar lahko povzroči hitre pospeške. Med pomembnejšimi novostmi, ki se jih moramo navaditi ob prehodu na električno vožnjo, je regenerativno zaviranje.

Električna vozila uporabljajo regenerativno zaviranje, ki omogoča vožnjo z eno samo stopalko in polnjenje baterije ob zmanjševanju hitrosti.

Regenerativno zaviranje je inovativni sistem, ki ga uporabljajo hibridna in električna vozila. Njegova osnovna naloga je zajeti kinetično energijo, ki nastaja pri zaviranju, in jo pretvoriti v električno za polnjenje visokonapetostne baterije vozila. V primerjavi s tradicionalnimi zavornimi sistemi, ki skoraj vso energijo izgubijo kot toploto, lahko regenerativno zaviranje povrne do 70 odstotkov te energije. Sistem deluje tako, da električni motor deluje v obratni smeri – namesto poganjanja koles pretvori energijo vrtečih se koles nazaj v električno energijo. Ta proces ne izboljša le učinkovitosti, temveč tudi pomaga upočasniti vozilo, kar zmanjšuje potrebo po uporabi tradicionalnih zavor. Ker regenerativni sistem opravlja večino zaviranja, so zavorne ploščice in rotorji manj obremenjeni. To pomeni daljše servisne intervale in nižje stroške vzdrževanja. Vozniki električnih in hibridnih vozil lahko zato pričakujemo znatne prihranke pri vzdrževanju, hkrati pa z regenerativnim zaviranjem blažimo težavo omejenega dosega izbranega električnega vozila.

Učinkovitost vožnje lahko spremljamo v mobilni aplikaciji, ki z vozila pridobi vse potrebne podatke za analizo.

Da bi podaljšali doseg baterije, je pomembno, da vozimo gladko in predvidevamo ovire. Ne glede na to, ali vozimo vozilo na bencin ali elektriko, je način pospeševanja ključen za učinkovito porabo energije. Trik je v tem, da z uporabo minimalne energije dosežemo želeno hitrost, zato je nežno in postopno pospeševanje edina prava pot. Pri tem lahko uporabimo preprost trik: ko pospešujemo, si predstavljamo, da je med stopalko za plin in našo nogo jajce. Pospešujmo počasi in postopno, da jajce ostane celo. Pri vožnji električnega vozila je ključnega pomena, da spremljamo dogajanje na cesti pred seboj. Če opazimo upočasnjevanje prometa, rdečo luč na semaforju ali zastoje, zgodaj dvignimo nogo s pedala za plin. Namesto pospeševanja do zastoja in nato močnega zaviranja omogočimo vozilu, da postopoma zmanjšuje hitrost z regenerativnim zaviranjem. Nekatera vozila imajo na armaturni plošči tudi merilnik moč, s katerim si lahko pomagamo. Vedno imejmo pred sabo dejstvo, da močno pospeševanje zelo poveča porabo energije, ker motor ali baterija zagotavlja takrat največjo moč, kar je pri električnih vozilih neposredno in negativno vpliva na razdaljo, ki jo lahko prevozimo z enim polnjenjem.

Električna vozila so energetsko učinkovitejša kot avtomobili na fosilna goriva, saj večino energije porabijo za pogon, namesto da bi jo izgubljala v obliki toplote in hrupa. Kljub temu ima hitrost vožnje pomemben vpliv na porabo energije. Razumevanje teh vplivov nam lahko pomaga podaljšati doseg vozila in znižati stroške. Pri manjših hitrostih večina energije služi premikanju mase vozila, zato je poraba energije relativno majhna. Ta se začne eksponentno povečevati zaradi zračnega upora, ki postane glavni dejavnik. Energija, potrebna za premagovanje zračnega upora, narašča s kvadratom hitrosti, kar pomeni, da je vožnja pri 130 km/h energetsko bistveno potratnejša kot pri 105 km/h. Zmanjšanje hitrosti na avtocesti za 5–10 km/h lahko občutno zmanjša porabo energije. Na primer, vožnja s 110 km/h namesto 120 km/h prihrani opazno količino energije brez velike izgube časa. Mnoga električna vozila v navigacijskih sistemih ponujajo možnost izbire energetsko najučinkovitejše poti. Te poti pogosto vključujejo počasnejše stranske ceste, kjer se porabi manj energije kot na hitri avtocesti. Enakomerna vožnja z minimalnimi spremembami hitrosti je energetsko učinkovitejša kot pospeševanje in zaviranje na hitrih cestah.

Današnja električna vozila (EV) so opremljena z naprednimi tehnologijami, kot sta prilagodljiv tempomat in ekonomičen način vožnje. Obe funkciji lahko znatno pripomoreta k zmanjšanju porabe energije in povečanju dosega našega vozila. Prilagodljiv tempomat omogoča prilagoditve hitrosti, ki so običajno energetsko učinkovitejše kot ročno upravljanje plina. Elektronska vozila za nameček uporabljajo podatke GPS za razumevanje ceste pred seboj. Tako pri približevanju izvozu na avtocesti tempomat samodejno zmanjša hitrost, na vzpetinah pa moč postopoma povečuje, da se izogne nenadnim porastom porabe energije. Poleg energetske učinkovitosti tempomat zmanjšuje tudi obremenitev voznika, kar vodi k bolj sproščeni vožnji. Ekonomičen način vožnje oziroma Eco s kopico prijemov poskrbi za optimizacijo porabe energije. Med drugim zmanjša odzivnost pedala za plin, omeji pospeševanje in včasih tudi največjo hitrost ter zmanjša moč klimatske naprave.

Ena vidnejših prednosti sta ogrevanje in hlajenje avtomobila pred vožnjo. Ker je tovrstna usluga dobra tako za nas kot za baterijo vozila, jo je priporočljivo načrtovati ob pomoči urnika.

Porabo energije lahko optimiziramo tudi z uporabo funkcij, kot je predhodno segrevanje notranjosti vozila, medtem ko je avto priklopljen na polnjenje, kar je enostavno, če avto polnimo doma. Predpriprava kabine uporablja električno omrežje namesto baterijskega sklopa vozila, da doseže želeno temperaturo kabine. Običajno jo lahko nastavimo in upravljamo prek aplikacije za pametni telefon vozila. Če je naš urnik stalen, lahko vnaprej določimo čas odhoda za toliko dni v tednu, kot je potrebno. Mnoge baterije električnih vozil imajo koristi tudi od predpriprave v ekstremnih vremenskih razmerah. Predpriprava baterijo segreje na optimalno temperaturo, kar zagotavlja maksimalno učinkovitost delovanja že v trenutku, ko začnemo voziti. Če vozilo v času segrevanja ni priključeno na električno omrežje, je treba vedeti, da je gretje sedežev in volana energetsko učinkovitejše od tradicionalnega ogrevanja kabine. Pravilno vzdrževanje baterije podaljšuje njeno življenjsko dobo in povečuje kapaciteto.

Večji doseg električnega avtomobila zagotavljajo tudi manjše in pravilno napolnjene pnevmatike.

Večji doseg električnega avtomobila zagotavljajo številni dejavniki, med katerimi sta zelo pomembna vreme in pnevmatike. Doseg je najboljši pri temperaturah okoli 20 °C, medtem ko pravilno napolnjene pnevmatike zmanjšujejo kotalni upor. Podobno kot za avtomobile na bencinski pogon velja tudi za električna vozila, da nizek tlak v pnevmatikah povečuje porabo energije zaradi večje sile, ki se upira gibanju, ko se telo kotali po površini. Preveriti je treba, ali so pnevmatike napolnjene na tlak, ki ga priporoča proizvajalec. Na srečo številni sodobni avtomobili omogočajo prikaz tlaka v pnevmatikah na osrednjem zaslonu ali nadzorni plošči. Učinkovitost povečujejo tudi manjša kolesa z višjimi profili pnevmatik.

Priključkov za polnjenje električnih vozil je več, a večjih težav pri uporabi javnih polnilnic danes ne bi smeli več imeti.

Električna vozila in priključni hibridi potrebujejo več časa za polnjenje iz omrežja v primerjavi s tem, koliko časa potrebujejo bencinski in dizelski avtomobili za polnjenje na bencinski črpalki. Na srečo obstaja veliko različnih načinov za polnjenje električnega avtomobila, od uporabe navadne vtičnice doma do namestitve posebne polnilne omarice zunaj našega doma ali uporabe ene izmed številnih javnih polnilnic v Sloveniji in drugod. Priključkov, s katerimi polnimo električne avtomobile, je od vsega začetka preveč. Situacija se je v zadnjem času resda precej umirila, a smo še daleč od enotnega standarda. Proizvajalci tako avtomobilov kot polnilnih postaj so se različnim priključkom uspešno prilagodili, zato je polnjenje večinoma omogočeno ne glede na priključek, ki ga uporabljamo. Hitrosti polnjenja se med domačimi in javnimi polnilniki razlikujejo, zato je lahko posamezen avtomobil združljiv z enim konektorjem ali več, da omogoči različne hitrosti polnjenja.

Tip 1 (Type 1) je enofazni vtič z največjo močjo polnjenja 7,4 kW, ki se najpogosteje uporablja v celinski Evropi. Nekateri domači in javni polnilniki uporabljajo tudi priključek tipa 1, vendar nobena javna polnilna postaja danes ne podpira samo kablov tipa 1. Leta 2014 je Evropska komisija odločila, da morajo vse javne polnilne postaje imeti priključek tipa 2 (Type 2) ali vsaj omogočati povezljivost z njim, zato imajo novi električni avtomobili in priključni hibridi vtičnice tipa 2 in pogosto vključujejo kabel tipa 2. Večina domačih polnilnikov, ki jih lahko danes kupimo, prav tako vključuje priključek tipa 2. Za hitrejše polnjenje uporabljamo priključek CSS. Kombiniran polnilni sistem za hitro DC-polnjenje je najbolj priljubljen pri evropskih proizvajalcih. Na voljo je samo na javnih polnilnih postajah s kapaciteto hitrega DC-polnjenja 50 kW. Če ga želimo uporabiti, mora imeti naše vozilo vtičnico CCS. Japonski ekvivalent priključku CSS je CHAdeMO, ki prav tako deluje pri moči 50 kW, vozila pa potrebujejo posebno vtičnico za uporabo javnih polnilnikov. Vse postaje s CCS vključujejo tudi CHAdeMO.

Najcenejše je polnjenje doma, ki pa včasih ni najudobnejše ali sploh ni mogoče.

Polnjenje prek domače vtičnice je najbolj počasno, hitrost polnjenja je pogosto manjša celo od 2,3 kW, kar pomeni, da bo popolno polnjenje običajnega električnega avtomobila trajalo vso noč ali več. Poleg tega vtičnice niso blizu dovoza, zato bomo morda morali uporabiti podaljšek. Proizvajalci priporočajo, da se domače, navadne vtičnice uporabljajo le kot zadnja možnost. Veliko lažji (in hitrejši) je postopek polnjenja z domačim stenskim polnilnikom. Ta ima lahko priložen kabel (angl. tethered) ali zgolj vtičnico (angl. untethered). Vse, kar moramo storiti je, da kabel priključimo v polnilnik ter avto, nakar bodo lučke na polnilniku pokazale, ali se je postopek polnjenja začel. Za nepovezan polnilnik bomo potrebovali polnilni kabel, ki ga običajno priskrbi proizvajalec avtomobila ali pa ga moramo kupiti posebej.

Iskanje javnih polnilnic in plačevanje polnjenja na njih nam omogočajo aplikacije, kakršna je Gremo na elektriko.

Najhitrejše polnjenje predstavlja priklop na javne polnilnice, ki pa so danes večinoma plačljive ter zahtevajo prenos aplikacije na telefon. Namenske aplikacije nam pomagajo pri iskanju polnilnic, upravljanju polnjenja, načrtovanju poti in spremljanju porabe energije. Med njimi so aplikacije PlugShare, ki iskanje polnilnic nadgradi z informacijami uporabnikov, slovenska spletna platforma Gremo na elektriko, Petrolova OneCharge, ki za plačilo neposredno v aplikaciji sprejema lastno klubsko kartico ter plačilne kartice Mastercard, Diners in Visa, ter nadgradnja aplikacije za parkiranje EasyPark, ki deluje s preprostim vnosom uporabnikove telefonske številke, registrskih oznak vozila in načina plačila.

Aplikacija ABRP nam pomaga pri ključnem vidiku daljših potovanj – načrtovanju.

Za daljša potovanja je načrtovanje ključnega pomena. Večina električnih vozil omogoča uporabo aplikacij za spremljanje dosega, iskanje polnilnic in drugih stvari, na katere je treba paziti pred odhodom. Prehod na električni avto pomeni spremembo v načinu razmišljanja o vožnji in polnjenju. Aplikacije, kot je A Better Routeplanner, olajšajo iskanje polnilnic na poti in omogočajo uporabnikom, da preberemo mnenja drugih voznikov o posameznih lokacijah. S funkcijo načrtovanja poti lahko dodamo več postankov za polnjenje ter izberemo tiste, ki nudijo dodatne ugodnosti, kot so restavracije ali trgovine, ali izbiramo poti, ki omogočajo manjšo porabe energije, na primer poti brez strmih vzponov. Izkušeni vozniki priporočajo, da imamo vedno pripravljen načrt B v primeru, da prva polnilnica ni na voljo. Na ta način si zmanjšamo stres in zagotovimo nemoten potek potovanja.

Programski izdelki tujih avtorjev obogatijo skope informacije proizvajalcev. Tessie prikaže zdravje baterije z njo povezanega avtomobila, za kar bi sicer morali obiskati servis.

Pri vseh zgoraj opisanih nasvetih nam izdatno pomaga tehnologija. Informacije, ki jih iščemo, najdemo na osrednjem zaslonu avtomobila ali v povezani mobilni aplikaciji. Poleg uradnih programskih izdelkov najdemo tudi aplikacije tujih avtorjev, ki to izkušnjo običajno še nadgradijo. Tako se vozniki Teslinih vozil navdušujejo nad Tessie, saj ponuja številne dodatne funkcije, ki jih uradna aplikacija ne omogoča. Aplikacija Tessie vključuje vse osnovne funkcije uradne Tesline aplikacije, kot so odklepanje in zaklepanje vrat, upravljanje oken, nadzor tlaka v pnevmatikah, nastavitev klimatizacije, aktivacija svetlobnih signalov in spremljanje lokacije vozila. Poleg tega omogoča preverjanja zdravja baterije brez obiska servisnega centra. Ob pomoči podatkov o polnjenju in ciklih baterije Tessie oceni njeno preostalo zmogljivost. To je še posebej uporabno pri nakupu rabljenih tesel, saj lahko kupec preveri, ali je baterija v dobrem stanju. Tessie ponuja tudi avtomatizacijo številnih nalog, kot so odpiranje ali zapiranje polnilnega priključka, prilagajanje temperature v notranjosti vozila, nastavitev urnika polnjenja in celo sprožitev funkcij, kot sta parkirni in varnostni način (angl. Valet, Sentry Mode). Funkcije lahko nastavimo tako, da se sprožijo ob določenem času, ob prihodu na parkirno mesto ali med polnjenjem. Aplikacija se poveže s pametno uro in jo nastavi kot digitalni ključ za odpiranje vrat in aktivacijo drugih funkcij. Na koncu poskrbi še za poglobljena poročila o porabi energije, učinkovitosti vožnje, prihrankih goriva in prevoženih razdaljah.

Ob pomoči drugih uporabnikov električnih vozil in aplikacije PlugShare hitro ugotovimo, katere javne polnilnice se zares izplača obiskati.

Poleg aplikacij nam pri uporabi električnega vozila lahko pomagajo drugi uporabniki. Ena od prednosti prehoda na električno mobilnost je široka in aktivna skupnost voznikov električnih vozil. Spletni forumi, kot so forumi za posamezne modele avtomobilov, ter skupine na družbenih omrežjih omogočajo deljenje izkušenj in nasvetov. Aplikacija PlugShare tako omogoča komentiranje in pregled povratnih informacij o polnilnicah, kar lahko pomaga pri izbiri najprimernejše lokacije za polnjenje. Električni avtomobili prinašajo številne prednosti, kot so tišja vožnja, nižji stroški vzdrževanja in manjši vpliv na okolje. Kljub začetnim izzivom, kot sta načrtovanje poti in učenje nove tehnologije, se večina voznikov hitro prilagodi. Z uporabo orodij, kot je PlugShare, ter s povezovanjem z EV-skupnostjo lahko prehod na električno mobilnost postane ne le enostaven, temveč tudi prijetno in navdušujoče doživetje.