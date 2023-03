Elektrifikacija kolesarstva

Danes nam že bežen pogled na kolesarske poti potrjuje, da so električna kolesa močno spremenila način, kako kolesarimo. Število uporabnikov električnih koles zelo hitro narašča, pojavljajo se novi ponudniki, elektrifikacija pa ustvarja celo povsem nove kategorije izdelkov. Električna kolesa doživljajo tehnološki in ekonomski razcvet, ki se še naprej stopnjuje, kljub rasti cen.

Električna kolesa so del trenda širše elektrifikacije tako rekoč vseh transportnih sredstev v družbi. V ospredju dogajanja so brez dvoma električni avtomobili pa avtobusi in tovorna vozila kot okoljsko in trajnostno precej vzdržnejši način prevoza oseb in blaga.

Zakup člankov