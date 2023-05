Električni troboj

Električna kolesa so ta hip eden najbolj vročih izdelkov. Toda kateri tip je smiselno kupiti? Cestnega, treking, polovično ali polno vzmetenega? Preizkusili smo tri modele električnih koles KTM, ki imajo vsa enak motor, a povsem različno »dušo« in namen rabe.

Dobrodošli na prvem testiranju električnih koles v Monitorju. Upamo, da prvem izmed mnogih, saj je ta kategorija tehnološko naprednih in okoljsko prijaznih naprav, sploh pa zabavnih prevoznih sredstev, v strmem vzponu. Ne dvomimo, da ob oblici ponudbe kupec kar težko izbere med različnimi izdelki. Upamo tudi, da bomo s temi članki razkrili kako zanimivost, odgovorili na dvome ter tudi navdihnili za nove kolesarske dogodivščine.

Tokrat poskušamo odgovoriti na vprašanje, katero električno kolo je pravzaprav smiselno kupiti. Postavili smo se v vlogo kolesarja, ki si želi več rekreativne vožnje (večje razdalje, več vzponov in spustov), po možnosti v naravi, torej tudi zunaj urejenih poti. Kaj torej potrebujemo? Je potrebno polno vzmetenje kolesa (full suspension) ali je dovolj samo sprednje ( hardtail)? Kako močan akumulator potrebujemo? Kako je z ostalo opremo in predvsem dimenzijami pnevmatik, tako po premeru kot širini? Tipična vprašanja, ki si jih zastavi prav vsakdo, ki kupuje električno kolo.

Težava je le v tem, da imajo le redki možnost ali voljo, da vse te različice koles tudi dejansko preizkusijo. Končna izbira je na koncu vedno stvar posameznika, zato smo tudi vsa tri kolesa izmenično preizkusili trije različni kolesarji. Vlado, Matevž in Alenka, vsi vozniki električnih koles, a z različnimi pogledi nanje.

Naprej kratka predstavitev testnih kandidatov. Kot že rečeno, vsa tri prihajajo od istega proizvajalca, priznane avstrijske družbe KTM, in vsa imajo enak motor, Bosch Performance CX. Ta zmore 85 Nm navora in je ta hip verjetno najbolj priljubljen motor v električnih kolesih številnih proizvajalcev. Vse ostalo na teh treh testnih kolesih pa je zelo različno.

Mrcina (KTM Macina Kapoho 7972)

V tem primeru gre za kolo, ki sodi v razred koles za najzahtevnejše gorske kolesarje. KTM temu pravi All Mountain, po njem bodo posegli tudi tisti za zahtevne in dolge poti v naravi (Marathon). Glede na značilnosti je primeren tudi za spuste (Enduro), a ima KTM nad družino Kapoho še modele Prowler, ki so še bolj adrenalinski.

Macina Kapoho 7972 ni najdražji model iz družine, a ima vseeno vrhunsko opremo. Začnimo s podatkom, da ima baterijo zmogljivosti 750 Wh, najzmogljivejšo med preizkušenimi. Hod prednjih vilic in zadnjega vzmetenja je 160 mm, kar je nadpovprečno za to kategorijo koles, a kot vpetja vilic ni ekstremen kot pri družini Prowler. Zadnji blažilnik je vpet vzporedno z ogrodjem, kar KTM imenuje SLL (Straight-line-link), to pa pripomore k natančnosti in vodljivosti ob spustih.

Oprema je vrhunska: verižniki Shimano Deore XT z 12 prestavami in zavore SRAM DB8 s štirimi bati. Spredaj ima 29-palčno kolo, zadaj pa 27,5-palčno, kar povečuje agilnost na terenu in stabilnost pri spustih. Ogrodje je, z eno besedo, masivno, saj celota tehta skoraj 28 kg, kar je na zgornji meji kategorije. Prav zato smo ga tudi poimenovali »mrcina«. Zmogljivost motorja sicer dobro kompenzira težo, a se ta čuti zlasti pri zahtevnejših vzponih. Testni Kapoho je imel tudi popolno Boschevo opremo SmartSystem, vključno s potovalnim računalnikom Kiox 300.

Vsakdanjik (KTM Macina Team 691)

Drugi član preizkušene trojice je gorsko kolo s samo sprednjim vzmetenjem, ki ga brez težav uporabljamo tako na terenu in urejenih poteh, celo na asfaltu. Macina Team 691 sodi v srednji razred električnih koles, ki so običajno tudi najbolj iskana. Ima enako zmogljiv motor kot »mrcina« in zmogljivo baterijo velikosti 625 Wh, kar bo dovolj tudi za najdaljše izlete.

Arhitektura ogrodja je bolj podobna tisti, ki jo imajo treking kolesa, a ima med opremo še vedno široke pnevmatike (62 mm) na 29-palčnih kolesih, kar ga naredi zelo kompetentnega na lažjem terenu. Prednje vzmetenje ima hod 120 mm, kar je nekako v povprečju, oprema pa je Shimano Deore (10 prestav), ki je zadostna, a nič posebnega. Zobniki so v razmerju 11 : 42, kar je še vedno gorsko naravnano.

Kolo med vožnjo deluje zelo lahkotno, tudi kadar vozimo brez vključenega motorja, čeprav še vedno tehta zajetnih 24,5 kg. V tej kategoriji in za to ceno pogrešamo namenski potovalni računalnik, ob izbiri režima asistence pa se moramo opreti zgolj na LED-diode sistema SmartSystem. To vseeno zlahka popravimo, če uporabimo Boschevo aplikacijo Flow, ki telefon prek bluetootha poveže s kolesom in ga spremeni v potovalni računalnik z vsemi potrebnimi informacijami.

Mašina (KTM Macina Sprint)

Najbolj nenavaden član testne skupine koles je bil model Macina Sprint, ki je nekakšen mešanec med cestnim in gorskim kolesom. Če ne bi imel krmila za treking kolesa in električnega motorja, bi mu lahko rekli makadamski cestak (Gravel bike). Prav veliko takih koles ne bomo srečali.

Macina Sprint ima vgrajeno baterijo velikosti 500 Wh, kar je več kot dovolj za tak tip kolesa, sploh če upoštevamo, da tehta le 19,5 kg in ima pnevmatike širine zgolj 50 mm. Te so še vedno dovolj široke, da občasni izlet na makadamske poti ali celo gozdne steze ne bo predstavljal težav. Še najbolj se bo poznalo, da kolo sploh nima vzmetenja, zato čutimo vsako grbino ali luknjo, tako na rokah kot zadnjici.

Oprema je Shimano Alivio, prestav je 9, razpon zobnikov pa je izrazito »cestni« (11 : 36), zato tudi brez elektrike na ravnini zlahka vzdržujemo hitrosti nad 35 km/h (spomnimo se, elektrika lahko pomaga le do 25 km/h), blagih klancev pa sploh ne občutimo. Prava »mašina«, torej.

Kako zelo hitro se razvija tehnologija električnih koles, pokaže potovalni računalnik Bosch Purion, ki v primerjavi z novejšimi deluje že zastarelo. Sprava smo bili do takega kolesa zadržani, vendar smo ga med testom vzljubili zaradi agilnosti in preprostosti. KTM menda opušča proizvodnjo tovrstnih koles. Škoda.

Testne vožnje

Vsa tri kolesa smo preizkusili v različnih okoliščinah, tako na terenu kot asfaltu. Osrednji test je bil na 9 km dolgi progi, s končnim strmim vzponom, ki se konča 363 metrov više. Opravili smo ga v enakih pogojih in rezultati so nekoliko presenetljivi. Z vsemi tremi kolesi smo porabili približno enak odstotek energije (20, 21 in 22), ne glede na to, da imajo precej različne akumulatorje. To pomeni, da je razlika v porabi še kako opazna (100 Wh pri Macini Sprint, 137 Wh, pri Team 691 in 157,5 Wh pri Kapoho 7972).

To tudi pomeni, da se teža kolesa in širina pnevmatik še kako poznata pri skupni porabi energije. Vsa kolesa smo preizkušali pri drugi stopnji asistence (Tour) in zanimivo je bilo, da smo s Kapoho in Sprintom dosegli skoraj enak čas potovanja. Verjetno tudi zato, ker ima Sprint prestavna razmerja, ki niso najbolj optimizirana za zares strme klance. Priznamo, da je lahko vplivala tudi utrujenost (Sprint je bil na vrsti zadnji). Z modelom Team smo dosegli tri minute krajši čas v 30 minutah vožnje.

Vtisi pri vožnji

Tesni vozniki smo na koncu imeli dokaj podobna mnenja. Macina Kapoho je pravo polno gorsko kolo, ki vliva neizmerno zaupanje tako pri vožnji po terenu navzdol kot pri vožnji po zelo razgibanem terenu, predvsem na strmih terenskih klancih. Vsi smo bili navdušeni nad kakovostjo vzmetenja, možnostjo spuščanja sedeža, kot pravi monitorjevci pa tudi nad delovanjem računalnika Kiox, ki nudi kup podatkov o vožnji in celo navigacijo.

Teža modela Kapoho pride do izraza na navadnih cestah, kjer je opazen predvsem kotalni upor zelo širokih pnevmatik. Alenka bi zato prej izbrala Macino Team, a je bila prav tako navdušena nad Sprintom. Ta je bil sicer za vse prijetno presenečenje, seveda predvsem pri vožnji po asfaltu. Če vas večja teža električnih koles spravlja v nelagodje, je lahko Sprint zelo dober odgovor. Matevž pravi, da je to električno kolo »za vsak dan«, a se z njim lahko vseeno kdaj pa kdaj popeljemo tudi po terenu. Sam sem najprej pomislil na nekoliko starejše ljubitelje cestakov, ki jim klanci začenjajo povzročati težave, toda kasneje sem se moral strinjati, da je nadvse praktičen tudi za druge tipe voznikov.

Testni vozniki imamo izkušnje z drugimi blagovnimi znamkami električnih koles in motorjev, zato je bil zanimiv vtis, ki so naredili na nas motorji Bosch zadnje generacije. Vse je navdušila jasna ločnica med štirimi stopnjami asistence (drugod ni vselej tako), malo manj zvok motorja, a to je bolj stvar navade kot pa ovira. Jasno smo videli razliko v opremi (Deore XT, Dore, Alivio), kar je mogoče spoznati šele pri neposredni primerjavi.

Upamo, da nam je na koncu uspelo odgovoriti na začetna vprašanja, čeprav enotnega odgovora ni, ker je to res stvar preferenc posameznika. Sam bi verjetno na koncu odpeljal Kapoho, čeprav nas je vse presenetil Sprint. Test je še bolj pokazal, da na porabo energije teža (kolesa) in širina pnevmatik vplivata bolj, kot smo pričakovali. Večje torej ni vselej tudi boljše.

KTM Macina Kapoho 7972

Tip kolesa: eMTB Full Supentionl

Motor: Bosch Performance CX Gen 4

Navor: 85 Nm

Velikost Baterije: 750 Wh

Teža: 27,9 kg

Vzmetenje S/Z: 160 / 160

Cena: 4.958 EUR

Prodaja: Kolesarski center Bauer, centerbauer.com

Za: Baterija, vzmetenje, oprema, računalnik Kiox, spuščanje sedeža.

Proti: Velika teža, velik kotalni upor na asfaltu.

KTM Macina Team 691 (2023)

Tip kolesa: eMTB Hardtail

Motor: Bosch Performance CX Gen 4

Navor: 85 Nm

Velikost Baterije: 625 Wh

Teža: 24,5 kg

Vzmetenje S/Z: 120 / - mm

Cena: 3.419 EUR

Prodaja: Kolesarski center Bauer, centerbauer.com

Za: Dobra vodljivost na različnih terenih, domet glede na porabo.

Proti: Ni potovalnega računalnika.

KTM Macina Sprint (2023)

Tip kolesa: Trekking/Gravel

Motor: Bosch Performance CX Gen 4

Navor: 85 Nm

Velikost Baterije: 500 Wh

Teža: 19,5 kg

Vzmetenje S/Z: brez vzmetenja

Cena: 2.880 EUR

Prodaja: Kolesarski center Bauer, centerbauer.com

Za: Majhna teža, agilnost, učinkovitost na asfaltu.

Proti: Brez vzmetenja, zastarel potovalni računalnik.