Električna kolesa - Tehnologija v službi… mišic

Električna kolesa v zadnjih dveh letih, sicer resda nekoliko v senci elektrifikacije avtomobilov, uživajo neverjetno priljubljenost tako med dosedanjimi kot tudi novimi ljubitelji kolesarjenja. Poleg električnega motorja vsebujejo tudi cel kup sodobne elektronike in postajajo vsak dan bolj »digitalne« pametne naprave. Napovedi kažejo, da je to verjetno šele začetek zelo zanimive in trajnostne usmerjene zgodbe o uspehu.

Slovenija je v letih 2020 in 2021 na področju kolesarjenja doživela izjemne dosežke, tako zaradi uspehov naših profesionalnih kolesarjev kot tudi zaradi rekordne prodaje novih koles. Ta se je predlani povečala za skoraj 50 odstotkov in dosegla raven od 60 do 70 tisoč novih koles. Zanimivo, da je to približno toliko, kolikor je bilo v tem obdobju prodanih tudi novih avtomobilov.

