Električna Honda e Advance - Skoraj poravnane zvezde

Skorajda ni več avtomobilskega podjetja, ki ne bi izdelalo vsaj enega električnega avtomobila. Med zadnjimi se je temu pridružila tudi Honda. Na svojstven način.

Bodimo iskreni, v tem trenutku električna vozila (EV) še vedno kupujeta predvsem dve skupini ljudi – tisti, ki si to lahko privoščijo, in taki, ki so izračunali, da je električni avtomobil zanje cenovno ugodnejši kot klasični bencinski oziroma dizelski. Odločitev, v katero skupino spadajo tehnični manijaki, ki jih kupujejo, prepuščamo vam. Mi smo tokrat preizkušali »geekovski« avtomobil, ki je namenjen sleherniku (z dovolj globoko denarnico).

