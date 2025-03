Ekstremno majhni osebni računalniki

Minimalistične in poenostavljene različice sodobnih klasičnih pecejev so izdelane na osnovi sodobnih energetsko varčnih procesorjev Intel in AMD, ki so namenjeni vgradnji v prenosne računalnike. Večina ima procesor s štirimi splošnonamenskimi jedri in z grafičnim jedrom, 8 ali 16 GB RAM in pogon SSD velikosti med 128 GB in 1 TB. Zaradi majhnosti je zadnji nemalokrat, tako kot čip s pomnilnikom, kar prispajkan na tiskano vezje, s čimer proizvajalci prihranijo obilico prostora, ki bi ga sicer potrebovali za sorazmerno velike priključke.

Mikro peceji z arhitekturo x64 so s presenetljivo majhnostjo, hitrostjo in uporabnostjo presenetili celo najbolj zagrete zagovornike Raspberry Pi 5 in drugih mikroračunalnikov z arhitekturo ARM64.

Sharevdi mini PC NUC Box.

Med zunanjimi vtičnicami so najpogosteje na voljo USB 3.0 in HDMI. Zadnje so skoraj pri vseh mikro pecejih običajne velikosti in ne mikro HDMI, kakršne smo vajeni pri Raspberry Pi 5, a so zato mikro peceji z dvema vtičnicama redkejši in dražji. Med vtičnicami USB je pogosto tudi USB-C za napajanje računalnika, zato ga lahko napajamo iz kateregakoli napajalnika USB z dovoljšno tokovno in napetostno zmogljivostjo po standardu PD (power delivery). Zanimivo je, da je taka vtičnica USB-C večinoma namenjena izključno napajanju in ne omogoča prenosa podatkov, kot je običajno pri prenosnih računalnikih ter tudi pri Raspberry Pi 4 in 5.

Zgradba in delovanje

Procesor mikro peceja s hladilnimi rebri, nad katera je pri zmogljivejših modelih nameščen še ventilator, v miniaturnem ohišju zasede dobršen del prostora. Snovalci najmanjših modelov, še posebej tistih v obliki kock, so zato računalnik pogosto prisiljeni razdeliti na dve tiskanini, ki ju medsebojno povežejo s trakastimi kabli. Na zgornji sta procesor s hladilnikom in glavni pomnilnik, druga pa gosti periferijo in vtičnice.

Nadgradnja katerekoli notranje komponente pri najmanjših mikro pecejih ni mogoča, medtem ko nekoliko večji modeli omogočajo zamenjavo vgrajenih pogonov SSD in/ali modula s pomnilnikom. Nekateri imajo vgrajena tudi po dva ethernetna vmesnika, kar je prikladno za gradnjo omrežnih usmerjevalnikov in požarnih zidov za domačo rabo.

Mikro peceji lahko tekoče poganjajo operacijski sistem Windows 10 ali Windows 11. Čeprav je večina je zmogljivejših od Raspberry Pi 5, pa so nekateri iz cenovnega razreda do 150 evrov tudi znatno počasnejši, vendar je treba spomniti, da uradne različice Windows 11 za Raspberry Pi 5 za zdaj še ni na vidiku.

Kaj kupiti?

Pestra ponudba takih ali drugačnih mikro in mini pecejev na Amazonu ter tudi v številnih drugih svetovnih in slovenskih spletnih računalniških trgovinah nam daje misliti, da je skoraj vseeno, katerega izberemo. Da le ima nameščen Windows 10 ali 11 in da ga lahko namestimo na zadnjo stran monitorja. Tudi če ga zaradi lažje uporabe reže za kartice SD vseeno postavimo na mizo, ne zasede več kot pet kvadratnih centimetrov prostora, kar je približno pol toliko kot povprečen pametni telefon.

Sharevdi mini PC NUC Box je eden najcenejših mikro pecejev, ki za 132 evrov ponudi procesor Intel Celeron J4125 2,7 GHz, 8 GB pomnilnika SDRAM (LPDDR4), 256 GB SSD, dvopasovni Wi-Fi 5.0 in Bluetooth 5.0, dva priključka USB 3.0 tipa A, ethernetni priključek s hitrostjo 1 Gb/s, analogni avdio priključek, režo za kartico SD, priključek HDMI in trpežno ohišje ter aluminijaste zlitine, ki dobro odvajajo toploto.

Kljub nizki ceni je prednameščen licenčni operacijski sistem Windows 10 Professional. Primerjava zmogljivosti z Raspberry Pi 5 (cpu-monkey.com) razkrije, da je okoli 60 odstotkov počasnejši.

GMKtec ponuja serijo mikro pecejev, ki stanejo od 205 do 263 evrov s procesorji Intel N97, N100 in z najzmogljivejšim N150. Vsi so v enako majhnem ohišju, ki je le nekaj milimetrov večje od Sharevdi mini PC NUC Boxa, zato pa ponudijo med 8 GB in 16 GB SDRAM (LPDDR5), dva priključka HDMI, ethernetno vtičnico hitrosti 1 Gb/s ali 2,5 Gb/s (odvisno od izvedbe), tri priključke USB 3.0 tipa A in priključek USB-C, namenjen izključno napajanju. Računalnik lahko napajamo tudi prek ethernetne vtičnice, če to omrežje omogoča. Računalnik omogoča tudi brezžično komunikacijo Wi-Fi 5.0 in Bluetooth 4.2. Prednameščen je operacijski sistem Windows 11.

Na hitrostnih testih se vsi modeli odrežejo neprimerno bolje kot Raspberry Pi 5. Najdražja različica s procesorjem Intel N150 je približno od dva- do trikrat hitrejša, še posebej pri računalniški grafiki.

Razlika v ceni med najcenejšim in najdražjim modelom kljub temu ni tolikšna, da bi morali prav veliko razmišljati. Če želimo računalnik uporabljati več let, si je dobro omisliti več rezervne zmogljivosti, kar bo računalnik podražilo za dobrih 60 evrov, a bomo s 16 GB RAM v prihodnosti lažje nadgradili operacijski sistem ali namestili prihajajoče umetnointeligenčne aplikacije, ki ne bodo temeljile na oblačnih storitvah.

Heigalapc Mini PC Stick je eden izmed množice minimalističnih mikro pecejev, manjših od pametnega telefona. Namenjen je predvsem uporabi internetnih storitev, med katerimi so gledanje Youtuba, spremljanje TV prek spleta in branje elektronske pošte. Sodi med najcenejše, saj na nemškem Amazonu stane le 102 evra. Poganja ga 4-jedrni Pentium N4200, ima 4 GB SDRAM in vgrajeni sistemski pogon eMMC velikosti 64 GB, na katerega je prednameščen Windows 10 Professional. Čeprav je procesor za približno polovico počasnejši od Raspberry Pi 5, ima vgrajeno tudi sorazmerno zmogljivo grafično jedro.

Heigalapc Mini PC Stick.

Poleg priključka HDMI druge generacije ima tudi 1 Gb/s ethernetni priključek, 2 priključka USB 3.0, režo za kartice SD in analogni avdio izhod. Omogoča tudi brezžično komunikacijo Wi-Fi 5.0 in Bluetooth 5.0.