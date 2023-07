Eksperiment po imenu digitalna preobrazba

Izkušnja preteklih tehnoloških inovacij: vrednost izhaja iz jasnega razumevanja poslovnih ciljev in tega, kako lahko tehnologija pomaga pri njihovem doseganju. Pomembno je eksperimentirati in se hitro učiti, vendar se je treba tudi upreti skušnjavi, da bi z vznemirljivo novo tehnologijo razvijali rešitve, ki na koncu ne ustvarjajo vrednosti za podjetje.

Kaj je digitalna preobrazba? Gre za temeljno preoblikovanje načina delovanja podjetja ali organizacije. Cilj digitalne preobrazbe bi moral biti ustvarjanje konkurenčne prednosti z nenehnim uvajanjem tehnologije v velikem obsegu za izboljšanje izkušenj strank in znižanje stroškov. Kot mnoge pogosto uporabljene fraze se je tudi digitalna preobrazba spremenila v izraz, ki različnim ljudem pomeni različne stvari. In to je težava. Digitalna preobrazba je ključnega pomena za podjetja, da ne le konkurirajo, temveč tudi preživijo. Če vodstva podjetij ne morejo jasno opredeliti, kaj je digitalna preobrazba, in uskladiti poslovanja z določeno strategijo, ne morejo pričakovati, da bodo podjetja pri digitalni preobrazbi uspešna.

