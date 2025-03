Ena izmed naprav, ki je s to dilemo že pred časom želela razčistiti, je bil Remarkable (in njegovi nasledniki). Nalašč nismo uporabili besede tablica, kajti »Izjemnik« je bil omejen z operacijskim sistemom na osnovi Linuxa; na njem ste lahko počeli le tisto, kar so si avtorji zamislili, več kot to pa žal ne. Tokrat preizkušeni BOOX Tab Ultra C Pro pa že z imenom meri na navdušene bralce in zapisovalce, ki so obenem tudi ljubitelji Samsungovega poimenovanja naprav in njihovega oblikovalskega jezika ter si hkrati želijo odprtosti polnokrvne Android tablice.

Če ste si v preteklosti za branje dokumentov, knjig, revij in stripov ter za zapisovanje zapiskov na roke omislili tablico, ste si zagotovo zaželeli, da bi bil vaš zaslon bolj podoben papirju, tako po videzu kot občutku pisanja s pisalom. Osvetljen zaslon namreč pušča neželene posledice na očeh, praskanje z namenskim pisalom po zaslonu pa na ušesih. Željo si zdaj lahko uresničite, mi pa vam povemo, čemu se boste (ali pa morda tudi ne) s tem odpovedali.

Barvno e-črnilo je seveda videti veliko bolj medlo kot »pravi« zaslon LCD ali OLED (primer iPad).

Za slabih 650 evrov poleg zelo kompaktne in kakovostno izdelane tablice prejmemo tudi ovitek v imitaciji usnja ter pisalo, ki se prek posebnega magnetnega priključka polni kar neposredno iz tablice. Magnet sicer drži pisalo na mestu, a ob manjšem dotiku tudi hitro popusti, oblikovalcem pa je zmanjkalo vsega pol centimetra dodatnega traku, da bi se ob priključenem pisalu dalo ovitek tudi do konca in tesno zapreti. Škoda, saj bi v nasprotnem primeru dobili zares ličen in uporaben kos dodatne opreme.

Drobovje naprave ni poseben presežek, a zadostuje za opravila, ki jim je Tab Ultra namenjen. Napravo poganja Qualcommov osemjedrni procesor 2,8 GHz, ima 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB prostora za shranjevanje (nadgradimo ga lahko s SD-kartico kapacitete do 2 TB), brezžični vmesnik je šeste generacijske stopnje, bluetooth pa standarda 5.0. Na napravi poleg vhoda USB-C, ki služi tudi za polnjenje baterije, najdemo še gumba za povečanje in zmanjšanje jakosti zvoka, gumb za vklop, dve majhni reži za zvočnika, čitalec SD-kartic in na zadnji strani kamero 16 MP, ki so jo iz očitnih razlogov (zaslon zmore prikazati vsega 4.096 barv) preimenovali v »pametni optični bralnik«.

In tako smo pristali pri zaslonu. Poimenovan je »Kaleido 3 Carta 1200« in zasluži nekaj več črnila (e-črnila? ;) ). Za osnovo skrbi črno-beli e-ink zaslon ločljivosti 2.480 × 1.860 pik ali 300 pik na palec, prek katere je nameščen barvni zaslon polovične ločljivosti (morda bi bilo bolje reči filter), ki blokira oziroma prepušča rdeče, zelene ali modre odtenke posamezne pike, vse skupaj pa ščiti še stekleni zaščitni sloj. Nastavljamo lahko osveževanje zaslona (ki v nobenem primeru ni sposobno prikaza videa), kontrast, večtočkovne dotike, prikaz barv, svetlost zaslona in barve osvetlitve zaslona, ki variira od bele do popolnoma rumene. V vmesniku najdemo namensko izbiro, da lahko v kateremkoli trenutku takoj prilagodimo prikaz, če pa smo se na napravo že privadili, v nastavitvah lahko natančno prilagodimo prikaz po posamezni aplikaciji. Zanimivo in uporabno, sploh če želite napravo uporabljati za kaj več kot le preprost bralnik dokumentov ali knjig.

Ob prvi uporabi se nismo mogli znebiti občutka, da je naprava zelo slabo odzivna na naše ukaze z dotiki. Da ne rečemo, naravnost katastrofalno slaba. Ko v roke vzamemo priloženo pisalo, se občutek izboljša, izplača pa se poigrati z nastavitvami občutljivosti zaslona na dotik in tako izboljšati uporabniško izkušnjo. Mirne duše lahko zapišemo, da je tipkanje na virtualno tipkovnico prava muka, saj je zamik predolg (okrog pol sekunde!), medtem ko tega ni opaziti, ko si zabeležke delamo s pisalom. Da lahko elektronsko sporočilo napišemo hitreje z rokopisom in s prepoznavo pisave (vključno z učnim procesom prepoznavanja naše pisave) kot pa na samo virtualno tipkovnico, pove vse.

Ne, to vsekakor ni zaslon modernih mobilnih telefonov ali tablic, bolj spomni na začetke LCD-zaslonov na dotik. Prav tako lahko ob spremembi prikaza strani dokumenta ostane nekaj ostankov slike s prejšnje strani, čemur se je treba dodatno privaditi. A z vsako razvojno stopnjo zaslonov e-ink se te pomanjkljivosti izboljšujejo, trenutno pa so po našem mnenju nekje na spodnjem robu uporabnosti, če seveda niste pripravljeni sprejemati kompromisov. Že v uvodu omenjeni Remarkable je kot celota precej bolj odziven in uravnotežen, kar je zagotovo posledica osredotočenosti na uporabniško izkušnjo in ne nujno biti »dvoživka« v dveh različnih svetovih.

Na seznam razočaranj dodajmo kamero, ki ni primerna ne za zajem slik ne za skeniranje dokumentov (vaš mobilni telefon bo delo opravil neprimerno bolje), daleč pod povprečjem sta tudi zvočnika, saj bi par dokaj poceni »modrozobih« slušalk ali zvočnik delo opravil neprimerno bolje. Na seznamu zamer pa ne najdemo baterije: ker zasloni e-ink porabijo izjemno malo energije, smo tablico na napajanje prvič priključili šele po treh dneh precej pogoste (ne pa tudi intenzivne) rabe.

Android 12 generacije ima na Booxu lastno preobleko, ki je kot nalašč za zaslone e-ink. Čeprav v tem trenutku ni videti, da bi operacijskemu sistemu res dosti manjkalo, pa se je treba zavedati, da je od letošnjega februarja to najstarejša še uradno podprta različica Androida (beri: podpori so meseci šteti). Zagrete bralce slovenskih e-knjig prek sistema Cobiss Ela pa bo zagotovo zanimalo, da izposoja in branje knjig na napravi delujeta brezhibno.

Komu potemtakem priporočiti rabo Boox Tab Ultra C Pro? Odgovor je zelo enostaven: tistim, ki spletne in e-vsebine še vedno konzumirate prek branja in občasnega poslušanja. Tistim, ki prisegate na brezpapirno poslovanje. Tistim, ki vam ni mar za Tiktok, Youtube, Instagram, Facebook, X, Threads in prisegate na Discord. Tistim, ki zabeležke delate ročno, torej jih ne tipkate, in tistim, ki radi označujete, barvate in obkrožujete besedila v svojem procesu učenja. Tistim, ki bi radi elektronska sporočila pisali kot navadna pisma. In mimogrede dobili še nekaj koristnih vsebinskih napotkov od ChatGPT. Ostali, ki prisegate na videe in slikovne vsebine ter bi radi občasno igrali tudi igre, pa se Booxu Tab Ultra C Pro v širokem loku izognite.

BOOX Tab Ultra C Pro

tablični računalnik z barvnim zaslonom e-ink

Mere: 22,5 x 18,5 x 0,66 cm: 0,45 kg

Značilnosti: 2,8-gigaherčni osemjedrni procesor, 6 GB delovnega pomnilnika, 128 GB shrambe, Wi-Fi 6, BT 5.0, litijeva baterija 4.600 mAh

Zaslon: 10,3-palčni Kaleido 3 Carta 1200, 4.096 barv, črno-bela ločljivost 2.480 × 1.860 pik (300 pik na palec), barvna ločljivost 1.240 × 930 pik (150 pik na palec)

Operacijski sistem: Android 12

Izdeluje: www.boox.com

Prodaja: euroshop.boox.com

Cena: 650 EUR

Za: Po daljši uporabi vam bodo oči zelo hvaležne …

Proti: Pomanjkanje barv in slaba odzivnost sta v nekaterih primerih (video in igre) zelo očitna in kvarita uporabniško izkušnjo.